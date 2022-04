To španielsky tenis už dávno nezažil: Sexi Paula Badosová je svetovou dvojkou

Koho viac ospevovať, komu viac lichotiť. Toto riešia od pondelka španielske médiá, ktoré sa nevedia dohodnúť čo je viac: či druhé miesto Pauly Badosovej (24) v ženskom svetovom rebríčku, ale premiéra iba 18-ročného Carlosa Alcaraza v TOP 10 mužského renkingu.

Keďže Carlos ešte sociálne siete neovláda tak, ako Paula, voľba padla na príťažlivú Španielku, ktorá má na sociálnych sieťach viac ako pol milióna sledovateľov. Tým v pondelok ráno zvestovala správu, že sa stala svetovou dvojkou týmto slovami:

„Ešte nikdy som nemala taký krásny pondelok.“ K týmti slovým pridala momentku zo stránky WTA, ale aj momentku s oslavnou sladkosťou, ktorú si dožičila.

„Som šťastná, že si plním sny. Že potom, čo som obetovala tenisu, prichádza na rad zber úspechov,“ pokračovala Paula, ktorá sa narodila v New Yorku, kde jej rodičia podnikali v oblasti módy a ona ako malá túžila byť modelkou. Keď mala osem rokov presťahovali sa do Barcelony, kde sa dostala k tenisu, hoci jej pre výšku 180 cm núkali mnoho iných športov. Ona však tvrdohlavo trvala na tenise, v ktorom sa presadzovala naozaj pomaly. Pritom keby nebola tvrdohlavá, mohla sa presláviť skôr aj ako modelka. Postavu i tváričku na to má, však?