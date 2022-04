Ledecká pripravuje tím na novú sezónu: Príde o svojho kouča?

Chcela ho konkurencia! Zjazdársky kouč Ester Ledeckej (27) Tomáš Bank sa ale rozhodol v tíme českej obojživelníčky zostať. Spoluprácu si totiž nadmieru pochvaľuje. O ďalšieho dôležitého muža, ktorý oznámil odchod, sa snaží dvojnásobná olympijská víťazka ešte zabojovať.

"Všetko je v riešení. Je jar a deje sa veľa vecí. Zmluvy bežia a uvidíme, ako sa to vyvrbí," povedala trojnásobná olympijská víťazka Ledecká na dnešnej tlačovej konferencii na otázku, či zostane pohromade jej realizačný tím. Ten okrem Banka a Lešáka ďalej tvorí taliansky zjazdársky odborník Franz Gamper, pre snoubord Američan Justin Reiter a servisman Miloš Machytka.

O pokračovaní spolupráce s Gamperom hovorila Ledecká už krátko po sezóne. Ďalej by mal víťazke super-G z olympiády v Pjongčangu 2018 pomáhať aj Bank. "Rokujeme o tom, vyzerá to tak, že by som mohol pokračovať," povedal Bank.

Myšlienky na odchod občas mal. "V priebehu sezóny sú rôzne krízové ​​situácie, keď človek hovorí, že treba skončiť, ale nakoniec... Mňa to baví. S Ester je super práca, finančne to tiež nie je zlé," uviedol Bank a priznal, že mal lákavé ponuky. "Od zahraničných tímov," prezradil.

Koncom marca sa zdalo, že Ledecká prišla o fyzioterapeuta. Lešiak na sociálnych sieťach napísal "Vďaka!" a pridal zoznam úspechov na lyžiach a doske, pri ktorých asistoval. "Mnoho ďalších umiestnení v desiatke a veľa zábavy," uviedol vtedy Lešák, ale najskôr úplne neskončí.

"Dohovárame sa na režime, ako by mohol pokračovať. Je možné, že so mnou na väčšinu sezóny bude," uviedla Ledecká, pre ktorú je vzhľadom na kombináciu zjazdového lyžovania a snoubordingu fyzioterapeut najvyťaženejšou a kľúčovou postavou. "Možno naberiem ešte jedného fyzioterapeuta, ale budem sa to snažiť uhrať, aby som si mohla Méďu na čiastočný úväzok nechať."

O servismanovi Machytkovi reč nebola, ale ten s najväčšou pravdepodobnosťou bude Ledeckej dosky aj lyže pripravovať ďalej. "Sme dobrá partia," povedal Bank a pochvaľoval si spoluprácu s Gamperom.

"Je super. Nielenže sa od neho môžem niečo naučiť, ale je s ním aj sranda," dodal Bank o koučovi, ktorý v minulosti pomáhal Deborah Compagnoniovej či Akselovi Lundovi Svindalovi.