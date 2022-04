V Spartaku Trnava zúria: Pobúrilo ich rozhodnutie dejiska finále Slovnaft Cupu!

Spartaku Trnava sa nepozdáva spôsob, akým Slovenský futbalový zväz (SFZ) rozhodol o dejisku finálového stretnutia pohárovej súťaže Slovnaft Cup 2021/2022. V ňom sa 8. mája o 17.30 h na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave stretne miestny Slovan práve so Spartakom.

Trnavčanom sa nepáčilo to, že sa o mieste konania oficiálne dozvedeli menej ako dva týždne pred duelom. Podľa predstaviteľov Spartaka by štadión na Tehelnom poli mohol byť stabilným dejiskom finálových zápasov pohárovej súťaže. „Od kolaudácie štadióna sa tam odohrajú všetky finálové zápasy. Ak sa to má stať pravidlom aj u nás, prečo sa čakalo s týmto rozhodnutím až do času, keď boli známi obaja finalisti?! Bolo by to pochopiteľné v prípade, ak by cieľom bolo nenechať jednému z finalistov výhodu domáceho prostredia. To sa však nestalo, napokon, nebolo to zvykom ani v predchádzajúcich dvoch rokoch, keď jeden z finalistov hral rozhodujúci zápas na svojom ihrisku,“ uviedol Spartak vo vyhlásení na svojej oficiálnej stránke.

Trnavčania tvrdia, že na jeseň požiadali o možnosť, aby sa finálový zápas hral v Trnave. Štadión v Bratislave považujú za momentálne najmodernejší na Slovensku, no poukazujú na to, že „aj reprezentácia hráva v poslednom období radšej v Trnave, kde je trávnik aj po piatich zápasoch v jednom týždni v lepšom stave ako Tehelné pole v 30. minúte akéhokoľvek zápasu“.

Klub dodáva, že verdikt SFZ akceptuje, hoci s ním nie je stotožnený. „Chceme upozorniť, že podobné rozhodnutia nevnášajú do futbalového hnutia pokoj a prehlbujú nedôveru fanúšikov v najvyššie riadiace orgány,“ skonštatoval Spartak Trnava.