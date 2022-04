Rüdiger po tejto sezóne opustí londýnsku Chelsea, zamieriť by mal do Španielska

Nemecký futbalista Antonio Rüdiger po aktuálnej sezónu odíde z anglického FC Chelsea z Londýna. Informáciu o tom, že 26-ročný bek v tíme skončí, potvrdil tréner "The Blues" Thomas Tuchel.

Rüdiger prišiel do londýnskeho klubu v roku 2017 z talianskeho AS Rím za 35 miliónov eur a aktuálny kontrakt má len do leta 2022. Klub sa po sankciách britskej vlády voči majiteľovi Romanovi Abramovičovi nachádza vo veľmi zložitej finančnej situácii, preto sú rokovania o novej zmluve prakticky nemožné, keďže by Chelsea nedokázala Nemca zaplatiť.

"S Antoniom sme sa bavili a informoval ma, že skončí. Snažili sme sa ho udržať, no proti sankciám aktuálne nič nezmôžeme. Je to pre nás nelichotivá situácia. Bude nám veľmi chýbať. Je to človek, ktorý ľuďom dodáva odvahu a súperi sa ho tak trochu boja. Považujem ho za najlepšieho obrancu a nemám k nemu nič iné ako rešpekt," povedal Tuchel pre Sky Sports.

Médiá z rôznych krajín v posledných dňoch informovali, že španielsky gigant Real Madrid je opäť najbližšie k angažovaniu tohto 29-ročného nemeckého futbalistu. Renomovaný taliansky novinár Fabrizio Romano v pondelok na sociálnych sieťach informoval, že Rüdiger sa už ústne dohodol o prestupe do metropoly Španielska a obe strany ju zverejnia už čoskoro.