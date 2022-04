Vajda sa stretol s Djokovičom: Marián počas rozlúčky pobavil fanúšikov v Belehrade

Srbský tenista Novak Djokovič (34) sa nedočkal tretieho triumfu na turnaji v rodnom Belehrade. S Rusom Andrejom Rubľovom prehral vo finále 2:6, 7:6 a 0:6.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Srbský tenista až do finále na Serbia Open otočil tri zápasy po prehranom prvom sete. Vo finále mu však Rubľov podobnú radosť nedoprial a dvadsaťnásobného grandslamového šampióna vyprevadil z kurtu s kanárom.

Na finále sa objavil aj Djokovičov bývalý tréner Marián Vajda, ktorý rozosmial fanúšikov v Belehrade. „Nole, chcem sa ti poďakovať za to, čo si pre mňa urobil za posledných 15 rokov. Bolo to veľké dobrodružstvo. Veľmi som sa zabavil, väčšinu času. A na záver ďakujem sám sebe, že som to vydržal," povedal Vajda, ktorý Novaka Djokoviča trénoval s krátkymi prestávkami pätnásť rokov. Srb ukončenie spolupráce so slovenským trénerom oznámil minulý rok na jeseň po Turnaji Majstrov.