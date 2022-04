Obranca Novosibirska Michal Čajkovský prehovoril: Vyhrážky rodine pre neúčasť na šampionáte!

Vyhrážky rodine a opakujúce sa problémy s poistením reprezentantov! Slovenský hokejista Michal Čajkovský (29) sa ospravedlnil z účasti na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Fínsku.

Dôvodom bolo upozornenie jeho klubu z KHL, že v prípade zranenia na turnaji mu Novosibirsk neobnoví kontrakt na budúcu sezónu. Teraz sa hráč rozhodol zverejniť rozsiahlejšie stanovisko, ako aj opísať neprijateľné reakcie fanúšikov na jeho rozhodnutie.

Niektorí fanúšikovia si začali spájať konanie ruského klubu so situáciou na Ukrajine, pre ktorú IIHF vyradila z blížiaceho sa šampionátu Rusko aj Bielorusko. Čajkovský v tom však súvis nevidí: „Nikto mi nedal žiadne ultimátum z Ruska a s Ruskom to nemá nič spoločné. Vždy som chcel reprezentovať Slovensko a som na to hrdý,“ vyznal sa robustný obranca (192 cm/105 kg).

Zároveň však dodáva, že niektoré detaily svojho rozhodnutia chce objasniť aj pre nechutné konanie neznámych indivíduí. „Kritika na moju osobu prešla až do výhražných správ od cudzích ľudí na moju rodinu! Išiel som za Otom Haščákom, že mi volal agent, že nikto nevie, aká bude situácia v KHL a koľko bude povolených cudzincov na tím na ďalšiu sezónu. Dohodli sme sa teda, že nebudem riskovať zranenie, keďže mám platnú zmluvu, ktorá nie je poistená počas majstrovstiev sveta.

Každý hráč musí prejsť lekárskymi testmi bez ohľadu na to, v akej lige hrá. Tým pádom by mi klub v prípade zranenia mohol vypovedať zmluvu. Manažér Haščák mi povedal, že to chápe a že je rád, že som mu povedal pravdu a nevyhovoril sa na nejaké zranenie alebo únavu,“ opísal Čajkovský prvý rozhovor s vedením slovenskej reprezentácie o vzniknutej situácii.

Následne mu volal Miroslav Šatan, prečo zo sústredenia odišiel. „On ešte o ničom nevedel, tak som mu tiež vysvetlil situáciu. Miro povedal, že sa pokúsi nájsť poistku na môj kontrakt a mám mu dať pár dní. Nerozumiem, prečo máme každý rok problém s poisteniami,“ pozastavil sa ešte bratislavský rodák.