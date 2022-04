Duda dostal kopačky, tréner to nevidí dramaticky

Za porušenie klubových pravidiel prišiel trest! Zatiaľ týždňový. Ondrej Duda (27), stredopoliar nemeckého 1. FC Kolín, sa musí 7 dní pripravovať sám alebo s mužstvom do 21 rokov.

„Svoje záujmy postavil nad záujmy tímu a spočiatku bude trénovať individuálne,“ znelo strohé vyjadrenie bundesligistu bez bližšieho vysvetlenia. Slovenský reprezentant odohral proti Mönchengladbachu záverečných 10 minút a posledný zápas s Bielefeldom presedel na lavičke.

Frustráciu si zrejme vybil práve po ňom, no nik zo zainteresovaných to nechce komentovať. „Klub je nad všetkým, všetci sa mu musíme podriadiť,“ vyhlásil tréner Capkov Steffen Baumgart pre express.de. Kým náhradníci zo sobotňajšieho zápasu na druhý deň trénovali, Duda nasadol do služobného auta a zmizol. „Zatiaľ sme to obmedzili na týždeň,“ konkretizoval kouč jeho absenciu, ktorá má poslúžiť ako čas narozmýšľanie.

Do najbližšieho zápasu v Augsburgu nezasiahne. „Dvere nemá u mňa zatvorené. Nevidím to tak dramaticky. Niečo také sa môže vo futbale stať,“ pripomenul Baumgart.

Vo svojej prvej sezóne bol Duda, ktorý prišiel z Herthy Berlín za 7 miliónov eur, so siedmimi gólmi najlepším strelcom Kolína. V tomto ročníku chýbal len dvakrát, no strelecky upadol, keď dal iba dva góly. Zmluvu má do leta 2024. Uplynulú zimu sa šuškalo o jeho možnom odchode do FC Janov alebo Sampdorie Janov.