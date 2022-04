Liptáci oslávili zotrvanie v extralige: Od vedenia dostali finančný bonus

Vydýchli si! Hokejisti Liptovského Mikuláša budú aj v budúcej sezóne pôsobiť v Tipos extralige. Liptáci v nedeľu zvíťazili v piatom barážovom súboji nad víťazom I. ligy Žilinou na jej ľade 4:0 a celkovo vyhrali sériu 4:1.

Liptáci museli na barážového súpera čakať takmer dva mesiace, ale ani dlhá prestávka ich z rytmu nevykoľajila a úspešne zvládli boj o zotrvanie medzi hokejovou elitou.

„Čakanie bolo naozaj extra dlhé, ale konečne máme baráž za sebou a môžeme ísť na vytúžené dovolenky,“ povedal s úsmevom pre Nový Čas útočník Marek Hovorka, ktorý gólom na 4:0 pečatil celkový triumf v baráži.

„Prvý zápas sme síce v sérii so Žilinou nezvládli, ale potom padli v kabíne aj tvrdšie slová a následne sme na ľade potvrdili, že máme väčšiu kvalitu. Všetkých nás teší, že sme zachovali extraligu na Liptove,“ pokračoval vicemajster sveta z roku 2012 Hovorka, ktorý so spoluhráčmi stihol úspech aj osláviť. „Mali sme také menšie posedenie, dostali sme od vedenia do kabíny aj nejaký finančný bonus,“ dodal na záver líder Liptákov.

Dnes o 18.00 h pokračuje pod Zoborom tretím duelom aj finálová bitka o majstra medzi bratislavským Slovanom a Nitrou. Po dvoch zápasoch je zatiaľ stav vyrovnaný 1:1.