Olympijský víťaz vo vodnom slalome Michal Martikán: Po 17 rokoch opäť majstrom na ľade

Športový obojživelník! Keby štvornásobný Športovec Slovenska a dvojnásobný olympijský víťaz Michal Martikán (42) nebol profesionálnym kanoistom na divokej vode, určite by naháňal hokejkou puk.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Svoje hokejové zručnosti naplno opäť ukázal cez víkend na 22. ročníku majstrovstiev Slovenska veteránov, kde s tímom Liptovského Mikuláša získal titul.

Nie je tajomstvom, že pre úspešného vodáka Michala Martikána je práve hokej druhým najobľúbenejším športom a dokonca v žiackych časoch sa mu aj naplno venoval.

„Áno, keď som bol školák, tak som začínal s hokejom. Hrával som s takými chalanmi ako Školiak, o rok nižšie boli Huna a Cibák. Aj sa mi celkom darilo, ale napokon u mňa zvíťazil vodný slalom a určite neľutujem,“ povedal na úvod pre Nový Čas Martikán, ktorý si každý týždeň pravidelne obuje hokejové korčule. „Chodím s partiou chalanov na ľad každý pondelok,“ pokračuje dvojnásobný olympijský šampión z Atlanty 1996 a Pekingu 2008.

Strelil aj gól

Cez víkend sa zúčastnil na 22. ročníku majstrovstiev Slovenska veteránov v hokeji v Spišskej Novej Vsi .

„Veľmi si cením, že ma chalani hokejisti zavolali do tímu. Bola to super akcia a som rád, že sme pre Mikuláš získali titul. Bol to už môj druhý hokejový triumf, v roku 2005 som v Poprade tiež vyhral tento turnaj,“ dodal Martikán, ktorý v štyroch dueloch strelil aj jeden gól a vo finále jeho tím z Liptova zdolal Topoľčany 7:1.

Top hráči turnaja

Najlepší brankár: Karol Križan (L. Mikuláš)

Najlepší obranca: Jozef Kováčik (Topoľčany)

Najlepší útočník: René Školiak (L. Mikuláš)