Tréner Slovana Weiss starší má jasný cieľ, DAC chce uspieť v baráži

Futbalisti DAC Dunajská Streda v nedeľnom šlágri 7. kola nadstavby Fortuna ligy 2021/2022 uštedrili už istému majstrovi Slovanu Bratislava len druhú prehru v sezóne (0:2).

DAC sa v nadstavbe trápil, prehry striedali remízy a napokon dokázal zvíťaziť až v 6. kole nad Žilinou (2:0). Kvalitný výkon zopakoval aj proti obhajcovi, vyhral druhý zápas za sebou a rivalovi uťal dlhú sériu bez ligovej prehry. Tú "belasí" ťahali 20 zápasov a takmer presne 7 mesiacov. Začala sa 25. septembra 2021 víťazstvom 3:0 v Senici a skončila sa 24. apríla 2022 prehrou 0:2 v Dunajskej Strede.

"Víťazstvo vždy poteší, a tri body sú dôležité. Tiež bolo dôležité, že posledné dva zápasy sme uhrali na nulu, to dodá na sebavedomí. Stále platí, že dôležité je udržať štvrté miesto. Ideme od zápasu k zápasu. V ďalšom kole hráme so Sereďou a aj s ňou sa hrá ťažko. Výhra proti Slovanu je dôležitá, dodá sebavedomie, ale treba si dávať pozor, aby to neprerástlo do arogancie," povedal po dôležitom víťazstva tréner domácich Joao Janeiro.

Slovana nastúpil s viacerými zmenami v zostave, ktoré boli hlavne vynútené zraneniami. Tréner majstra Vladimír Weiss st. už myslel na súboje s ďalším rivalom Spartakom Trnava. Najprv s ním Slovan odohrá ligový duel v nedeľu 1. mája na Tehelnom poli a následne aj finále Slovenského pohára Slovnaft Cupu.

Opäť na domácom NFŠ nastúpi obhajca v tejto súťaži o druhú trofej v sezóne 8. mája. "Cieľ bol splnený, tým bolo byť majstrom. Druhý cieľ je pohár a získať double. Budeme chcieť vyhrať. To nie je o skúšaní hráčov. Cítiť už únavu. Musíme sa fyzicky a psychicky pripraviť na pohár. Najprv máme Trnavu v lige. Verím, že cez týždeň sa dáme dokopy. Musím zvoliť takú zostavu, ktorá bude hladná, bude chcieť doma zdolať Trnavu a vyhrať pohár," skonštatoval Weiss.

Domáci kapitán Dominik Kružliak vyzdvihol výbornú defenzívu DAC: "Bol to ťažký zápas, ale takticky sme to dobre zvládli, lebo dobre sme bránili. Dali sme dva pekné góly, sme radi. Slovan sa nezdoláva každý deň. Rozhodujúce bolo, že sme dali gól. Na začiatku mal Slovan šancu, potom aj my sme mali možnosť. Slovan držal viac loptu, boli sme v hlbšom bloku, chceli sme vyrážať do kontier a to sa nám darilo. Dobre sme to tímovo ubránili. Bola tam dobrá organizácia, dali sme dva góly, zaslúžene sme vyhrali."

Podľa Kružliaka má DAC stále o čo hrať. „Ešte nás čaká baráž. Stále máme o čo hrať, sústreďujeme sa nato, aby sme boli dobre pripravení."

Podľa slovanistu Davida Hrnčára duel rozhodli nepremenené šance hostí. "Zápas nebol podľa našich predstáv, ale prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý. Škoda, že sme nepremenili 2 či 3 šance. Zápas by vyzeral inak. Je to prehra, ale nič sa nestalo. Je to druhá prehra v sezóne. Nebudeme smutní, sme predsa majstri. Ideme sa pripraviť na dvojité derby v lige aj v pohári. Chceme, aby sme dokončili sezónu víťazne," zhodnotil zápas krídelník Slovana, ktorému sa pozdávala aj dobrá atmosféra:

"Vždy sa teším na zápasy do Dunajskej Stredy, lebo viem, že atmosféra je tu úžasná. Verím, že ešte lepšie to bude vyzerať na derby, ktoré budeme hrať doma."