Krásne gesto Juraja Kucku: Darčeky pre najmenších!

Rodák z Bojníc na ihrisku neprežíva najúspešnejšie obdobie. V drese Watfordu bojuje v Premier League o udržanie. Klub sa momentálne nachádza v zóne zostupu. V spoločnosti detí si aspoň na chvíľu oddýchol od futbalu.

Juraj Kucka podporil dobročinnú organizáciu Children's Book Project. Deťom priniesol knihy od fanúšikov Watfordu a so slovenským reprezentantom strávili príjemné chvíľky.

📚 As part of our support for the Children's Book Project, Juraj Kucka visited a local primary school to help hand over books donated by Watford fans. 💛@WFCTrust | @Lonbookproject pic.twitter.com/IUZsfVb2k5