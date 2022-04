Vladimir Kličko chce prepísať históriu boxu: Vráti sa do ringu?

Niekdajší svetový šampión v ťažkej váhe Vladimir Kličko (45) sa stále pohráva s myšlienkou na návrt do ringu, aby prekonal vekový rekord boxera Georgea Foremana.

Legendárny pästiar si vybojoval tituly organizácii WBA a IBF vo veku 45 rokov. V roku 1994 zdolal o devätnásť rokov mladšieho Michaela Lee Moorera.

Štyridsaťšesťročný Kličko povedal v pondelok pre denník Bild, že sa možno pokúsi zapísať do histórie.

"Ak budem v dobrej forme, kto vie, možno mám sen, že prekonám rekord Georgea Foremana. To ma motivuje každý deň vstať a športovať."

Kličko ukončil kariéru v roku 2017 s bilanciou 64 víťazstiev, 53 KO a päť prehier. Momentálne podporuje svojho brata a starostu Kyjeva Vitalija počas vojny na Ukrajine ako člen ukrajinských jednotiek územnej obrany.

Samotný Foreman pred dvoma rokmi neodporučil Kličkovi návrat do ringu. "Prečo by mal znovu boxovať? Mal by to skúsiť iba vtedy, ak naozaj potrebuje peniaze. Ale ak je všetko finančne v poriadku, odporúčam mu nech už neboxuje," povedal. Informovala agentúra dpa.