Frustrácia Lewisa Hamiltona pokračuje: V Imole mu dal najväčší sok jedno kolo!

Je totálne rozladený! Až tak, že už vyhlásil, že boj o titul majstra sveta v seriáli F1 sa ho túto sezónu netýka... Reč je o sedemnásobnom majstrovi sveta Lewisovi Hamiltonovi (37).

Ten obsadil vo víkendovej VC Emilia Romagna až 13. priečku, no jeho najväčšou potupou bolo, že jeho najväčší rival Max Verstappen ho v 41. kole predbehol o jedno kolo!

Pilot trápiaceho sa Mercedesu skončil opäť bez bodov a v celkovom hodnotení šampionátu je siedmy s výrazným odstupom na čelo poradia.

„Dúfam, že na tento víkend rýchlo zabudnem,“ vyhlásil a ihneď dodal: „Boj o titul sa ma netýka, to je bez debaty. Stále ale budem tvrdo pracovať a skúsim to zachrániť.“ Rázne odmietol správy, že ľutuje, že po minulej sezóne nezavesil formulu jeden na klinec. Že pracuje aj na inom dokazuje správa z minulého týždňa, že spolu s americkou tenisovou star Serenou Williamsovou vstúpili do boja o slávny futbalový klub FC Chelsea, ktorý predáva jeho ruský majiteľ Roman Abramovič.

Hamiltonov nemecký tím sa naozaj od začiatku sezóny trápi s rýchlosťou svojich monopostov. Nečudo, že šéf tímu Toto Wolff Britovi v cieli povedal: „Prepáč, že si v niečom takom musel jazdiť!“ Mrcedes čakajú týždne náročnej práce, pri ktorej musí mať na zreteli, že ani súperi z Red Bullu či Ferrari nespia a tiež napredujú.