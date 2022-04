Sedem minút pred koncom prvej tretiny vznikla mela, v ktorej slovenský bek udrel troch hráčov súpera a čakal, kto z trojice súperových hráčov sa do obra Islanders pustí. Nikto však nenašiel odvahu pobiť sa s Chárom a tak moment pobavil iba divákov v aréne a komentátorov za mikrofónom. New York doma napokon Caroline podľahol 2:5.

Zdeno Chara throwing punches at three Hurricanes. Caught Domi with a good one. pic.twitter.com/8F96jAMCMo