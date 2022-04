Liptovský Mikuláš sa úspešne zachránil v najvyššej súťaži, hetrikom rozhodol kapitán Kriška

Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš si udržali extraligovú príslušnosť pre sezónu 2022/2023. V piatom zápase baráže o najvyššiu súťaž zvíťazili na ľade víťaza Slovenskej hokejovej ligy (SHL) Vlci Žilina 4:0 a v sérii hranej na štyri víťazné stretnutia triumfovali 4:1. Liptákov potiahol za víťazstvom kapitán Martin Kriška, ktorý strelil tri góly.

Vlci Žilina - MHK 32 Liptovský Mikuláš 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Góly: 4. Kriška (Šiksatdarov), 27. Kriška (Ventelä), 39. Kriška (Šiksatdarov), 59. Hovorka (Kriška, Mezovský).

/stav série: 1:4, Liptovský Mikuláš sa udržal v extralige/

Liptáci vstúpili aj do piateho zápasu s brankárom Klimčákom, aby splnili predpísaný počet mladých hráčov, no už v desiatej sekunde ho nahradil Lietava. Hostia sa ujali vedenia v 3. minúte, keď Kriška strelou bez prípravy zužitkoval prihrávku Šiksatdarova - 0:1. Obrana Liptákov bola v prvej časti veľká prekážka pre Žilinčanov, ktorí sa ťažko presadzovali a čelili viacerým ofenzívnym výpadom hostí.

Kriška pridal dôležitý gól na 2:0 v 27. minúte, keď zblízka prekonal Škorváneka. Hostia sa prezentovali obetavou hrou, často blokovali strely a dávali si pozor na chyby v defenzíve. Ich hernú pohodu umocnil v 39. minúte tretím gólom Kriška, keď potrestal zaváhanie hostí - 3:0.

Aj naďalej sa domáci snažili o kontaktný gól, no organizovanú obranu Liptákov nedokázali prekvapiť. Nepodarilo sa im to ani počas hry bez brankára, ku ktorej sa odhodlali v 56. minúte. Počas nej dal Hovorka do prázdnej bránky štvrtý gól hostí, čím uzavrel zápas aj baráž - 0:4.