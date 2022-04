Šéf Mercedesu sa po ďalšom trpkom výsledku ospravedlňoval Hamiltonovi: Prepáč, to auto je neovládateľné

Lewis Hamilton (37) na víkend v talianskej Imole rozhodne nebude spomínať v dobrom. Má za sebou jedny z najhorších pretekov v kariére, keď obsadil až 14. priečku a veľkú časť pretekov sa len viezol za Pierrom Gasly (26) z Alpha Tauri, ktorého nedokázal predbehnúť. Problémom je samotné auto, za čo sa mu ospravedlnil aj šéf nemeckej stajne Toto Wolff (50).

Zatiaľ čo v minulých sezónach Mercedes pravidelne obsadzoval tie najvyššie miesta, začiatok ročníka 2022 je pre neho nočnou morou. Obrovské trápenie a zúfalosť sa naplno prejavila počas Veľkej ceny Emilia Romagna, keď sedemnásobný šampión skončil ďaleko za bodovanými pozíciami.

Po pretekoch Hamiltona nikto nekritizoval, ba naopak. V závere sa mu prihovoril šéf nemeckej stajne, ktorý túto katastrofu zobral na tím, hoci jeho kolega George Russell prišiel do cieľa na skvelej 4. priečke. „Ahoj, Lewis. Prepáč za to, s čím si dnes musel jazdiť, viem, že je to neovládateľné. Takýto výsledok sme si nezaslúžili. Pôjdeme ďalej, ale toto boli strašné preteky,” na to Hamilton len v krátkosti zareagoval, „netráp sa, Toto. Pokračujme v tvrdej práci.”

Real leadership shown by Toto Wolff in the team radio with Lewis Hamilton pic.twitter.com/A0lh3oXvYU — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 24, 2022

Mercedes sa momentálne trápi na všetkých typoch okruhov a jeho inžinieri budú mať čo robiť, aby monopost dokázal konkurovať tým najlepším. Bitka o titul je však pre „strieborné šípy" podľa všetkého už len zbožným prianím.