David Strelec sa po štvrťroku opäť objavil v zostave Spezie: Tréner mu vyčíta slabé bránenie!

Konečne sa dočkal. Slovenský reprezentant David Strelec (21) sa po vyše štvrťroku opäť objavil v zostave Spezie Calcio v zápase na pôde FC Turín, ktorý jeho tím prehral 1:2. A hoci je David v prvom rade ofenzívnym hráčom, za jeho dlhou hernou absenciou boli výčitky brazílskeho trénera Thiaga Mottu (39) na jeho spôsob bránenia, na ktorý si Slovák, ak bude chcieť hrávať, bude musieť zvyknúť.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Strelec, ktorý je stále považovaný za jedného z najväčších slovenských talentov, v súčasnosti neprežíva ideálne kariérne obdobie. V poslednom štvrťroku neodohral za taliansky prvoligový klub ani jeden zápas a často sa dokonca nedostal ani na lavičku. V sobotňajšom stretnutí na pôde FC Turín ho tréner Thiago Motta poslal na trávnik na posledných dvadsať minút, ale ani slovenský futbalista už na konečnom výsledku nič nezmenil.

„Tréner mi vyčítal, že sa málo zapájam do defenzívy. Že mám sledovať, ako bránia iní naši útočníci, že nevykrývam priestor ako oni. Tak preto som dlhšie nehral,“ prezradil pre Nový Čas príčinu svojej absencie na trávnikoch. Hoci sa na tréningoch snažil, brazílsky kouč ho až do soboty prehliadal, a to Davidovej psychike neprospievalo. „Som mladý hráč, ktorý musí hrávať. Okrem toho, keď som bol zranený, sa mi ešte nikdy nestalo, aby som tak dlho nehrával. Nijaký tréning vám jednoducho nenahradí zápasovú prax,“ pokračoval Strelec, ktorý má so Speziou zmluvu až do 30. júna 2026.

„Uvidíme, ako sa bude situácia ďalej vyvíjať. Aj keby sa to teraz otočilo, že by som začal dostávať viac priestoru, túto polsezónu budem považovať za neúspešnú,“ povedal sklamane. Zároveň ho však teší, že v tomto období má plnú podporu rodiny, priateľov a známych zo Slovenska. „Hoci tu už boli za mnou rodičia aj priateľka a sú mi oporou, často som tu sám a sám sa aj z toho musím dostať. Na druhej strane je to zase pre mňa obrovská životná skúsenosť,“ dodal Strelec.