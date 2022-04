Podľa Lewandowskeho sa niečo čoskoro stane: Naznačuje prestup do Barcelony?

Poľský kanonier Bayernu Mníchov Robert Lewandowski v sobotu neprezradil svoju futbalovú budúcnosť. Verejnosť sa však o nej údajne čoskoro dozvie.

Tridsaťtriročný útočník oslávil v sobotu so spoluhráčmi z Bayernu desiaty ligový titul v sérii, k víťazstvu 3:1 doma nad Dortmundom prispel gólom. Mal pre neho poradové číslo 33 v sezóne. Lewandowskému budúci rok končí platnosť kontraktu. Záujem o jeho služby údajne prejavila Barcelona, no vedenie bavorského veľkoklubu ho chce aj naďalej vidieť v tíme a nerado by ho pustilo budúce leto zadarmo.



"Niečo sa čoskoro stane. Môžem jedine povedať, že mám naplánované stretnutie s vedením Bayernu. Uvidíme, ako sa veci vyvinú. Nie je to pre mňa jednoduché," uviedol Lewandowski podľa agentúry AFP.



Poľský útočník prišiel do Bayernu z Dortmundu v roku 2014, nastúpil na 372 duelov a nastrieľal 342 gólov.