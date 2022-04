Úplný koniec to nebude: Tyson Fury oznámil zápas, aký história športu nepamätá!

Súboj o najhrozivejšieho frajera na planéte či zápas, aký história športu nepamätá! Krátko na to, ako Tyson Fury avizoval svoj koniec, oznámil obrovský zápas.

Tyson Fury po tom, ako knokautoval v 6. kole Dilliana Whytea oznámil, že to bola jeho rozlúčka s profesionálnym boxom. Hovoril o tom, že vyhral všetko, čo sa len dalo. No množstvo jeho priaznivcov po celom svete nemusí smútiť! Fury ešte v ringu oznámil obrovský zápas, ktorý má v pláne.

V ringu po Furyho výhre sa objavil šampión ťažkej váhy UFC Francis Ngannou a spoločne oznámili pred médiami, že sa stretnú v hybridnom zápase. Detaily a pravidlá budú upresnené neskôr, no malo by ísť o súboj v boxe v malých rukaviciach.

Pre oboch ťažkotonážnikov a šampiónov pôjde v niečom o inú disciplínu, než na akú sú zvyknutí. Fury je síce boxer, ale malé rukavice používané v MMA sú niečo celkom iné ako klasické veľké boxerské. Ngannou je zas bojovníkom zmiešaných bojových umení, no v postoji je veľmi nebezpečný a v UFC niekoľkokrát potvrdil, že má v rukách doslova dynamit.

„On (Francis) je skvelý šampión. Je v skvelej forme. Pozrite sa na tie jeho svaly,“ hovoril Tyson Fury. „Chystáme sa zistiť, kto je najhrozivejším frajerom na tejto planéte,“ doplnil jeho slová Ngannou.

„Toto bude jeden veľmi špeciálny zápas, aký sa nikdy v histórii športu nevidel. Nebavíme sa totiž o nejakých dvoch ľahkých chlapoch. Ja mám cez 120 kg a on tiež. Bude to explozívny súboj, keď k nemu dôjde," avizoval Fury veľkú udalosť vo svete bojových športov, aká nemá obdobu. „Bude to hybridný zápas s rozdielnymi pravidlami. MMA rukavice v ringu, aby sme to svojim spôsobom nejako trochu pomiešali,“ prezradil Ngannou.