Rangnick prehovoril: Toto je dôvod, prečo Ronaldo nezahrával penaltu

Futbalistom Manchestru United sa vzďaľuje účasť v budúcom ročníku Ligy majstrov. V sobotu prehrali v 34. kole anglickej Premier League na pôde Arsenalu Londýn 1:3 a nebodovali v treťom z uplynulých štyroch stretnutí.

V tabuľke im pred nedeľnými duelmi patrila 6. priečka s mankom šiestich bodov na svojho sobotného súpera, ktorý držal poslednú pozíciu do LM a odohral navyše o zápas menej.



V základnej zostave ManUtd sa opäť predstavil Cristiano Ronaldo, ktorý vynechal neúspešný súboj s Liverpoolom (0:4) pre úmrtie syna. Podarilo sa mu aj skórovať, keď v 34. minúte znížil na 1:2 a zaznamenal svoj okrúhly stý gól v Premier League. Po stretnutí však fanúšikov a futbalovú verejnosť viac zaujímalo, prečo sa v 57. minúte nepokúsil pridať ďalší a nezahrával pokutový kop. "Ronaldo necítil, že by to mohol zvládnuť," stroho informoval o situácii tréner United Ralf Rangnick podľa BBC.



Loptu si na biely bod postavil Bruno Fernandes, no na 2:2 sa mu vyrovnať nepodarilo. TASR pripomína, že štandardom vo futbalových kluboch je mať už pred stretnutím jasné, kto má v popise práce zahrávať pokutový kop. V stredu v zápase 33. kola La Ligy Karim Benzema z Realu Madrid nepremenil na pôde Realu Mallorca dve v priebehu siedmich minút a na otázku, prečo išiel kopať aj tú druhú, mal tréner Carlo Ancelotti pripravenú jasnú odpoveď: "Bol na to určený. Keby sme kopali aj tretiu, opäť by išiel," povedal.



Tréner Rangnick však odmieta, že by príčinou prehry bola iba nepremenená jedenástka. "Mali sme dosť príležitostí skórovať viac ako raz. Trafili sme brvno, dvakrát žrď. Nemali sme šťastie. Predviedli sme zlepšený výkon, ale so zlým výsledkom," priznal.



Nemecký kouč po sezóne prenechá lavičku Erikovi ten Hagovi z Ajaxu a nemyslí si, že United budú hrať budúcu sezónu v najprestížnejšej európskej súťaži. "Už pred stretnutím to nevyzeralo pravdepodobne. Po tomto výsledku si myslím, že prvá štvorka je preč," pripustil Rangnick.



Pre Arsenal sa tak zrejme hlavným konkurentom v boji o Ligu majstrov stáva jeho severolondýnsky rival Tottenham, pred ktorým má dvojbodový náskok pri zhodnom počte zápasov. "Kohúti" v stredu iba remizovali na ihrisku Brentfordu 0:0. "Pre divákov to musel byť fenomenálny zápas na sledovanie. My sme predviedli výkon ako na hojdačke. Chceli sme hrať od úvodu rýchlo a začať dominovať. Podarilo sa nám dvakrát skórovať, no keď súper ihneď znížil, akoby sme zamrzli. Päť až desať minút v zápase sme nevedeli, čo máme robiť. Keď nepremenili penaltu, zlepšila sa nám nálada a dokázali sme opäť skórovať. Myslím si, že tam sa to rozhodlo," zhodnotil duel podľa klubovej webstránky tréner Arsenalu Mikel Arteta.