Kapitán Slovana Sersen: Nitra nám niečo zobrala, my si pre to pôjdeme späť!

Hokejisti Slovana Bratislava prvýkrát v tohtoročnej vyraďovačke našli doma premožiteľa. Po sobotňajšej prehre s Nitrou (1:2 pp) v druhom zápase finále extraligy cítili veľké sklamanie, mrzelo ich najmä množstvo nepremenených príležitostí. Výhodu domáceho prostredia tak nevyužili naplno a do Nitry sa sťahuje séria za stavu 1:1.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Slovan bol väčšinu zápasu aktívnejší, na strely vyhral 36:24, súpera však viackrát podržal brankár David Honzík. "Myslím si, že sme mohli hrať aj trochu lepšie, byť agresívnejší smerom do súperovej bránky. Nehovorím, že to bolo úplne zlé, ale určite sme nehrali náš najlepší hokej. Nitra nebola lepšia, to len nám chýbala väčšia aktivita pred bránkou súpera," tvrdí kapitán Michal Sersen, ktorý sa vrátil do zostavy "belasých" po odpykaní si jednozápasového trestu. Domáci spálili viacero tutoviek, Brant Harris, Andrew Yogan i Samuel Takáč nepremenili samostatné úniky. "V predĺžení to tam niekoľkokrát skákalo pred súperovou bránkou. Začali sme ho aktívne, už sa to podobalo tomu, čo sme chceli hrať, ale opäť tam nastali nejaké drobné chyby a Nitra jednu využila," konštatoval Sersen.



Po sobotných ofenzívnych hodoch, keď Slovan vstúpil do finálovej série víťazstvom 6:4, prišlo o deň neskôr bolenie brucha. Nitrania zvolili tesnejšiu obranu a obetavo sa vrhali do striel, na jeden gól sa domáci neskutočne nadreli. "Oba tímy očividne viac vsadili na obranu. Prvý zápas sa určite nikomu nepáčil, výsledok 6:4 vo finále play off nie je úplne v poriadku," pokračoval skúsený obranca.



Slovan prehrával od 52. minúty po góle Filipsa Buncisa. Ani po množstve zahodených šancí však neprestával veriť vo vyrovnanie, pokračoval v tlaku a dočkal sa 13 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času, keď predĺženie zachránil Fín Joona Jääskeläinen. "Nie je dôležité, kto ten gól strelí," poznamenal fínsky útočník. "Potrebujeme dávať viac gólov, jeden je málo na to, aby ste vyhrali zápas. Brankár Nitry chytal výborne. Ak by sme však mali viac hráčov pred ich bránkou, dali by sme mu viac gólov."



O prvej prehre "belasých" na Zimnom Štadióne Ondreja Nepelu v play off napokon rozhodol v 72. minúte vydarenou strelou obranca Willie Raskob. "V predĺžení sme si vypracovali množstvo šancí, z ktorých sme mohli ukončiť zápas. Bolo to o jednej strele, ktorá rozhodne, žiaľ, padlo to súperovi. Sme sklamaní," priznal Jääskeläinen.



Séria sa za stavu 1:1 presúva pod Zobor, tretí duel je na programe v utorok opäť o 18.30 h. "Máme teraz pár dní na regeneráciu a po nich sa musíme skoncentrovať na ďalší zápas. Nečaká nás nič ľahké. Nitra má dobrých fanúšikov, bude to náročný duel," myslí si Jääskeläinen. Po sobotnej prehre slovanisti vedia, že vo finále sa s určitosťou ešte minimálne raz predstavia v domácej aréne. Predtým si však potrebujú vybojovať čo najlepšiu pozíciu v dvoch stretnutiach na súperovom štadióne. "Nikto nečakal, že to bude pre nás vo finále ľahké, že vyhráme suverénne 4:0. Nitra nám niečo zobrala, my si pre to teraz pôjdeme späť," vyhlásil Sersen. "Ideme zápas od zápasu. Určite chceme vyhrať hneď ten prvý zápas v Nitre. Musíme sa sústrediť predovšetkým sami na seba, vrátiť sa k našej aktívnej hre a podať čo najlepší výkon, aby sme boli úspešní."