Slováci po prehre s Čechmi: Podľa Okuliara sme dominovali, Haščák vyzdvihol jedného hráča

Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou dve zo šiestich stretnutí v príprave na májové majstrovstvá sveta vo Fínsku.

Zverencov trénera Craiga Ramsayho v Spišskej Novej Vsi a Trenčíne preveril mimoriadne náročný súper, český výber ním vždy určite je. Česi navyše pred príchodom na Slovensko absolvovali už štyri stretnutia, takže mali omnoho lepšiu hernú prax. Víťazstvo 3:1 a prehra 3:4 po samostatných nájazdoch sú aj pod vplyvom uvedeného dobré výsledky. Viac ako to však potešila hra slovenského výberu.

"Zahrali sme výborné zápasy. Urobili sme pár chýb, ale na tak mladé a neskúsené mužstvo je normálne, že sa robia aj chyby. Pri nich sa hráči učia. Páčil sa mi prístup všetkých hráčov, bojovnosť a korčuľovanie. Je tam mnoho faktorov, páči sa prístup chalanov, s akým srdcom hrajú," povedal v sobotu večer asistent generálneho manažéra Oto Haščák vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

V sobotu popoludní v Trenčíne Slováci viedli gólmi Mária Luntera a Róberta Lantošiho 2:0, no Česi vyrovnali na 2:2 a neskôr aj na 3:3. Vynútili si tým predĺženie a napokon uspeli v nájazdoch. "Česi hrali dobre. Myslím si, že bolo dosť vysoké tempo a ľudia v hľadisku tomu dodávali ešte lepší 'drajv'. Česi majú dosť hráčov z domácej ligy aj zo zahraničia. Myslím si, že sme boli lepší na puku a lepšie sme napádali, takže sme nad nimi dominovali. V prvom súboji som nehral, ale získali sme štyri body a skoro sme dosiahli dve víťazstvá, takže super," zhodnotil mladý krídelník Oliver Okuliar, ktorý na klubovej úrovni strávil sezónu 2021/2022 vo Fínsku. Hokejovo však vyrastal práve v Trenčíne, teda v dejisku sobotňajšieho duelu.

Po sezóne vo Švédku je v národnom tíme útočník Lantoši. "Druhá tretina z našej strany nebola podľa očakávania, ako sme chceli hrať. V tretej sme sa zdvihli, no súper vyrovnal a v nájazdoch to zvrátili, no tam už je to lotéria. Oni dali dva či tri góly, my ani jeden," povedal na margo sobotňajšieho duelu. K dvom súbojom proti českému výberu doplnil: "Mrzí ma to, nevyšla mi prognóza dva z dvoch. Chceli sme aj pre fanúšikov zvíťaziť, bola tu skvelá atmosféra. Myslím si však, že máme na čom stavať. Odohrali sme dva kvalitné zápasy."

Premiérový presný zásah v národnom tíme v sobotu dosiahol Mário Lunter. "Mrzí nás to, že sme prehrali, musíme si to postrážiť. Našťastie je to len príprava, takže sa z toho do ďalších duelov musíme poučiť," poznamenal 27-ročný banskobystrický rodák, ktorý si zahral na domácich MS 2019.

Oto Haščák ako asistent GM krátko zhodnotil aj sobotňajšiu prehru. "Nemuseli sme dostať gól na 3:3, bola tam zbytočná chyba. Česi však hrali v Trenčíne lepšie ako v Spišskej Novej Vsi, mali veľa dobrých šancí. Musím pochváliť brankára Riečického, ktorý zvládol túto úlohu veľmi dobre," povedal.

Počas nasledujúceho týždňa absolvujú slovenskí hokejisti v Drážďanoch dva súboje proti domácim Nemcom (29. a 30.4.), v úvode mája v domácom prostredí privítajú výbery Francúzska a Nórska. Svetový šampionát vo Fínsku je naplánovaný na 13. - 29. mája.