Hrdá legenda Wayne Gretzky: Sexi dcéra Paulina sa vydala za golfovú hviezdu!

Pyšný otec - legendárny hokejový útočník Wayne Gretzky (61) vydal svoju sexi dcéru Paulinu (33). Za manžela si zobrala hviezdneho golfistu Dustina Johnsona (37).

Dcéra legendárneho hokejového útočníka Wayna Gretzkeho (61) Paulina sa vydala za golfovú hviezdu Dustina Johnsona (37). Dvojica bola zasnúbená už od augusta 2013. Po takmer desiatich rokoch od zásnub spečatila svoj vzťah oficiálne. Sexi Paulina, ktorá má na instagrame milión sledovateľov, mapovala na sociálnych sieťach priebeh svadobných príprav.

Začiatkom marca oznámili Paulina a Dustin svoje rozlúčky so slobodou divokými luxusnými párty na ostrove St.Barths. Svadbu mali v nádhernej lokalite pri jazere. Johnson je golfová hviezda, na konte má dva veľké turnajové triumfy - vyhral US Open 2016 a The Masters 2020. Vo svetovom rebríčku patrí Johnsonovi deviata pozícia. Prominentná dvojica má už dve deti - synov Tatuma (7) a River (4).

Zo svadby najstaršej dcéry Pauliny má radosť aj otec - legendárny útočník Wayne Gretzky (61), ktorý je držiteľom rekordov v NHL v počte gólov, bodov aj asistencií. Štyrikrát vyhral Stanleyho pohára a mnohými odborníkmi je považovaný za najlepšieho hokejistu všetkých čias.