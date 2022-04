Nedokázal sa postaviť na nohy: Hrozivé zranenie, hokejistu Slovana odniesli na nosidlách!

Hrozivé zranenie útočníka HC Slovan Bratislava Tomáša Ziga (30)! Nemohol sa postaviť na vlastné nohy, museli ho odnášať na nosidlách.

Druhé finále slovenskej hokejovej Tipos extraligy prinieslo okrem veľkej drámy (Nitra vyhrala na ľade Slovana 2:1pp a vyrovnala stav série na 1:1) aj mrazivý moment. V závere druhej tretiny sa útočník Slovana Tomáš Zigo zrazil s Vitálošom a krkolomne dopadol na ľadovú plochu.

Zigo sa nedokázal postaviť na vlastné nohy a po niekoľkých minútach hokejistu zdravotníci odniesli z ľadu na pojazdných nosidlách so zafixovaným krkom. Prvotné vyšetrenia ukázali narazenie hlavy a chrbtice. Útočníka previezli na ďalšie testy do nemocnice a podľa RTVS by sa mal vyhnúť vážnejšiemu zraneniu.