MŠK Žilina hlási veľkú zmenu: Končí tréner Černák!

Peter Černák už nie je tréner futbalistov MŠK Žilina. S vedením fortunaligového klubu sa dohodol na na ukončení spolupráce.

"Žltozelených" v zostávajúcich zápasoch ročníka dočasne povedie doterajší asistent Ivan Belák, nový hlavný kormidelník bude známy na začiatku sezóny 2022/2023.



Pre Černáka bol sobotný zápas proti ŠKF Sereď (1:1) posledným na lavičke "šošonov". Už pred duelom vedel, že bude rozlúčkový. V poradí 74. tréner histórie viedol Žilinu po odvolaní Pavla Staňa od októbra minulého roka a v 22 zápasoch dosiahol bilanciou 6 víťazstiev, 7 remíz a 9 prehier.



"Keď robíte zmenu, očakávate, že sa to zlepší. Boli sme trpezliví, dali sme Petrovi priestor počas zimnej prípravy, no výsledky nás prinútili reagovať a konať," uviedol pre klubový web športový manažér MŠK Karol Belaník. "Po zvyšok sezóny povedie tím Ivan Belák s Viktorom Pečovským. Petrovi ďakujeme za odvedené služby a prajeme do ďalšej kariéry veľa úspechov. Pôsobil u nás šesť rokov a pričinil sa k množstvu mládežníckych úspechov i výchove viacerých talentov."



Černák bude na pôsobenie v úlohe hlavného trénera MŠK spomínať iba v dobrom. "Nie je to jednoduché, pretože v Žiline som už šiestu sezónu. Prešiel som si viacerými postami v mládeži, pracoval som na tom, aby som sa dostal do A-tímu. Najprv ako asistent a následne ako hlavný tréner som si to splnil. Moje očakávania na trénerskej stoličke Šošonov boli určite väčšie. Je mi ľúto, že sme nedokázali byť úspešnejší," vyjadril sa Černák. Žiline patrí šiesta priečka v skupine o titul, na piatu Sereď stráca päť bodov: "Výsledky neboli ideálne a som presvedčený, že chalani majú na viac a zaslúžia si väčší rešpekt verejnosti. Hoci sme splnili cieľ postupom do prvej šestky, pri momentálnej prestavbe tímu s minimálnymi skúsenosťami bolo ťažké spraviť aj výsledok na tabuli pri súperení s najlepšími tímami v skupine o titul. Verím však, že tieto postupne narastajúce skúsenosti zúročia chalani v blízkej budúcnosti do výsledkov a úspechov."