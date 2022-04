Slováci sa výhry nedočkali: Chára bodoval, Devils s Tatarom tesne prehrali

Hokejisti Caroliny zvíťazili v sobotňajšom stretnutí NHL na ľade New Jersey 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól dal v 62. min Seth Jarvis.

V drese domácich sa predstavil aj slovenský útočník Tomáš Tatar, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Na bránu nevystrelil a pripísal si jeden hit. Hurricanes majú na konte 110 bodov a opäť držia druhú najlepšiu bilanciu vo Východnej konferencii. Devils sa nepredstavia vo vyraďovacej časti.



New York Islanders prehrali v súboji mužstiev bez šance postúpiť do play off na ľade Buffala 3:5. V drese Islanders si asistenciu pripísal Zdeno Chára.

NHL - výsledky:

New Jersey - Carolina 2:3 pp

Detroit - Pittsburgh 2:7

Buffalo - New York Islanders 5:3 /za hostí Chára 0+1/