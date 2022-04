Famózna séria Bayernu pokračuje: Desiaty titul v sérii

Futbalisti Bayernu Mníchov si v sobotu zabezpečili 31. majstrovský titul v Bundeslige. Potvrdili ho v domácom zápase s priamym konkurentom Borussiou Dortmund vďaka víťazstvu 3:1. Bavori v súťaži triumfovali desiatykrát v sérii.

Mníchovčanov dostal do vedenia v zápase 31. kola po štvrťhodine hry Serge Gnabry po rohovom kope. V 34. min sa do streleckej listiny zapísal aj kanonier Robert Lewandowski po rýchlom protiútoku. "Žlto-čierni" sa ešte vrátili do duelu, keď sedem minút po zmene strán znížil z pokutového kopu Emre Can. Dramatický záver však odmietol Jamal Musiala, ktorý sa presadil zblízka v 83. min.



Hráči 1. FC Kolín nad Rýnom si poradili s Arminiou Bielefeld 3:1 na domácom trávniku. Pripísali si tretie víťazstvo v sérii a patrí im 7. priečka. V ich drese nenastúpil slovenský reprezentant Ondrej Duda, ktorý presedel duel na lavičke.