Liptáci s treťou výhrou v rade: Bezzubé Pohronie nedokázalo skórovať

V sobotňajšom zápase 7. kola nadstavbovej časti futbalovej Fortuna ligy v skupine o udržanie sa zvíťazil MFK Tatran Liptovský Mikuláš nad FK Pohronie 1:0 po góle striedajúceho Kristiána Flaka.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Pohronie 1:0 (0:0)

Gól: 60. Flak. Rozhodovali: Ochotnický - Zemko, Čajka, ŽK: Pinte - Ladji, Kapor, Šimčák, Pajer, 390 divákov.

Lipt. Mikuláš: Sváček - A. Krčík, Šindelář, Nagy, Pavúk - Václavik (89. Bielák), Gerát - Pinte (89. Diviš), Staš (57. Flak), Švec (75. Voško) - Andrič (75. Káčerík)

Pohronie: Le Giang - Štrba, Klabník, Kapor (72. Prachar), Šimčák - Ožvolda (86. Sandal), Šmatlák (46. Pajer) - Blahút, Ladji (46. Chrien), Mihalík - Lačný



Liptáci mali v prvom polčase proti beznádejne poslednému tímu tabuľky drvivú prevahu. Zužitkovať ju mohli po necelej štvrťhodine, no Le Giang vystihol smer slabo kopnutej jedenástky v podaní Staša. Brankár Pohronia podržal svoj tím aj po šanci Krčíka, po polhodine prepálil bránu ďalší domáci hráč Švec. V nadstavenom čase zasiahol Le Giang aj proti strele Pinteho zo siedmich metrov.



Domáci sa ujali vedenia v 60. minúte. Striedajúci Flak ustál kontakt s protihráčom, vystrelil a aj s prispením teču prekonal Le Gianga - 1:0. Tesný náskok si už Liptáci proti bezzubému súperovi udržali a pripísali si tretie víťazstvo za sebou.

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 0:2 (0:2)

Góly: 33. Hollý, 42. Yem. Rozhodovali: Smolák - Pozor, Košecký, ŽK: Hollý, Azango (obaja Trenčín), 478 divákov

ViOn: Lukáč - Čonka (66. Švec), Bednár, Tóth, Suľa (46. Pintér) - Grozdanovski, Čögley - Mondek (81. Kolesár), Ďubek, Kyziridis - Horák (60. Jibril)

Trenčín: Kukučka - Yem, Pirinen, Stojsavljevič, Madu - Bainovič - Gaži (81. Tučný), Gajdoš (68. Lavrinčík), Hollý (68. Letenay), Soares (57. Azango) - Kupusovič (58. Ibrahim)



Úvodné dejstvo bolo v réžii hostí, ktorí si vypracovali niekoľko streleckých príležitostí. Už v 8. minúte sa šikovne uvoľnil Soares, strelu pod brvno Lukáč vytesnil na roh. Už o tri minúty to bol opäť Soares, ktorý našiel na hranici malého vápna Kupusoviča, ten však loptu do siete nepretlačil. V 14. minúte vyskúšal šťastie Bainovič, z hranice 16-ky mieril tesne vedľa ľavého rohu. Po polhodine hry sa dostali k zakončeniu aj domáci. Suľovu strelu spod brvna vytlačil Kukučka. Do vedenia išli hostia v 33. minúte, keď Hollý doklepol loptu z dvoch metrov do siete. Skóre sa opäť zmenilo v 42. minúte, Yem napriahol z 20 metrov a jeho krížna strela skončila v pravom dolnom rohu brány Lukáča.



Po zmene strán Trenčania ubrali jeden rýchlostný stupeň, ale obraz hry sa príliš nezmenil. Domáci sa snažili, no ich hre chýbala finálna fáza. Strelecké pokusy Mondeka a Kyziridisa nemohli Kukučku ohroziť. V 69. minúte sa v náznaku šance objavil Mondek, ktorý vnikol do pokutového územia, avšak jeho strelu Kukučka vykryl. Na opačnej strane Azangova strela Lukáča neprekvapila a tak si hostia víťazstvo ustrážili a po zásluhe vezú od Požitavia tri body.

MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 1:0 (0:0)

Gól: 63. Mihál (vlastný). Rozhodoval: Prešinský - Poláček, Straka, ŽK: Mašulovič, Osvald (obaja Senica)

Michalovce: Kožuchar - Kotula, Artabe, Ranko, Magda (61. Peňa) - Kanu (90. Záhradník), Begala, Ošima, Žofčák - Popovits (61. Toševski), Marcin

Senica: Chropovský - Koprna, Mihál, Mašulovič, Prelec (84. Barcaj) - Duda, Osvald (78. Stachovič) - Macho, Bílý, Kudláč - Vrablic (78. Surový)



Domáci mohli gólovo udrieť už v 4. minúte, v ktorej sa Marcin ocitol v nádejnej pozícii, ale brankár Chropovský včas vybehol a zmaril mu šancu. V prvom polčase sa hral bojovný futbal, ktorý nepriniesol veľa gólových príležitostí. Brankár michalovského tímu Kožuchar bol dlho bez práce, no po polhodine hry pohotovo zmaril šancu Kudláča.



Rozhodujúci moment zápasu priniesla 63. minúta. Počas nej sa k strele dostal domáci Kotula a obranca hostí Mihál si loptu zrazil do vlastnej bránky - 1:0. Michalovčania boli v druhom polčase aktívnejší, ale ďalší gól už nepridali. Nestalo sa tak ani v 74. minúte, keď chybu hostí v defenzíve nepotrestal Marcin. Domáci si v závere postrážili tesný náskok a nepustili Seničanov do tlaku.

Zápas 7. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige

MŠK Žilina - ŠKF Sereď 1:1 (0:1)

Góly: 46. Ďuriš - 34. Cobnan. Rozhodovali: Sedlák - Halíček, Vass, ŽK: Nemčík - Ljubičič, Matheus, Šulek, Iglesias, 347 divákov

Žilina: Belko - Rusnák (58. Owusu), Minárik, Nemčík, Anang - Slobodník, Mráz (59. Myslovič), Iľko - Kaprálik, Jambor (59. Sauer), Ďuriš

Sereď: Chudý - Ljubičič, Popovič, Šulek - Potoma (84. Matheus), Fábry (70. Haša), Morong, Cobnan (78. Todoroski), Jureškin - Yao (69. Radič), Iglesias



Oba tímy pred stretnutím dlho nepoznali pocit víťazstva. Žilina nezískala tri body v nadstavbovej časti ani raz, Sereď vyhrala iba v 1. kole. Víťazný pôst napokon po vzájomnom meraní síl predĺžili. Mužstvá hrali ofenzívne, no väčšie príležitosti mali v úvode hostia. V 20. min mohol otvoriť skóre Cobnan po centri Jureškina, ale brankár Belko sa vyznamenal. Stredopoliar z Nigérie však sieť napokon rozvlnil o štrnásť minút neskôr a pripísal si prvý presný zásah v súťaži. "Žlto-zelení" chceli odpovedať rýchlo a zintenzívnili snahu v útoku. Ešte do prestávky trafil priestor medzi žrďami Serede Jambor, no brankár Chudý strelu zneškodnil.



Vyrovnávajúci gól však prišiel ihneď v prvej minúte po zmene strán. Iľko poslal pas do šestnástky, našiel Ďuriša a bolo 1:1. Za nerozhodného opäť prevzali iniciatívu hostia. Belko musel v 53. min zlikvidovať pokus, ktorý vyslal Yao a o štyri minúty mal prácu aj pri snahe Cobnana. Po hodine hry si vypracovali veľkú šancu opäť Žilinčania, no Chudý ukázal svoje kvality po strele striedajúceho Sauera.