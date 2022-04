Usporiadateľom grandslamového turnaja vo Wimbledone hrozia tresty za vylúčenie ruských a bieloruských tenistov z londýnskeho grandslamu. Informoval o tom denník L‘Équipe s odkazom na list, ktorý organizátorom poslal šéf WTA Steve Simon! Vedenie WTA, ale aj mužského okruhu ATP zvažujú aj ďalšie sankcie, vrátane neudeľovania bodov za turnaj.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rusom a Bielorusom bola zakázaná účasť kvôli invázii na Ukrajinu. V stredu o tom informoval All England Lawn Tennis Club a zdôvodnil to snahou o to, aby nebol turnaj zneužitý k propagácii ruského režimu.

Proti rozhodnutiu sa postavili napríklad svetová jednotka Srb Novak Djokovič, legendárna Čechoameričanka Martina Navrátilová, a tiež predstavitelia mužského okruhu ATP i ženského WTA. Obe organizácie navyše voči organizátorom Wimbledonu zvažujú sankcie! Jedným z možných trestov je podľa Simona aj možnosť, že by hráčky za Wimbledon nedostali body do svetového rebríčka. O podobnom kroku údajne uvažuje i ATP.

O ďalšom postupe budú predstavitelia WTA, zástupcovia hráčov i organizátorov londýnskeho grandslamu podľa L‘Équipe rokovať na budúci týždeň počas turnaja v Madride. Wimbledon odštartuje 27. júna.

Medzi hráčmi to vrie

Rusko a Bielorusko majú v TOP 100 oboch svetových rebríčkov 14 hráčov a hráčok. Ďalší majú ruský pôvod, ale reprezentujú iné krajiny. Tretí hráč sveta Alexander Zverev sa narodil ruským rodičom v Hamburgu. Ostro sa ohradil proti trestu: „To, že obe krajiny vylúčili z Davis Cupu a Pohára Billie Jean Kingovej je niečo, čomu rozumiem. Ale potrestať jednotlivcov, na to nevidím žiaden dôvod.“

Zverev je blízky priateľ Andreja Rubleva, ktorý vo štvrtok označil rozhodnutie predstaviteľov Wimbledonu za „úplnú diskrimináciu“. Zverev poukázal na to, že Rublev sa už postavil proti ruskej invázii na Ukrajinu. Na turnaji v Dubaji vo februári Rublev po víťazstve načmáral do televíznej kamery na kurte: „No war please“.

Ukrajinci Elina Svitolinová, Marta Kosťuková a bývalý hráč Serhij Stachovskij stoja prirodzene na opačnej strane barikády a vydali spoločné vyhlásenie: „Požadujeme, aby mali ruskí a bieloruskí športovci zákaz štartu na všetkých medzinárodných akciách tak, ako to už urobil Wimbledon.“ Svitolinová však potom trošku zľavila a povedala: „Chceme, aby sa ozvali a dali najavo, či sú s nami a zvyškom sveta alebo s ruskou vládou.“ Situácia graduje a údajne môže byť v hre aj čiastočný bojkot podujatia buď z jednej strany, alebo zo strany druhej. V každom prípade je tenisová rodina poriadne rozhádaná. Môže za to agresia na Ukrajine.

Zopakuje sa rok 1973?

Zdá sa, že tenisový Wimbledon sa po 49 rokoch dostáva do podobnej krízy, aká nastala v roku 1973. Vtedy Medzinárodná tenisová federácia ITF zakázala štartovať juhoslovanskému hráčovi Nikimu Piličovi. Drvivá väčšina svetovej špičky preto podujatie bojkotovala. Titul získal Jan Kodeš z ČSSR, ktorý si vo finále poradil so sovietskym reprezentantom Alexandrom Metrevellim.