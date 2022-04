Slováci stratili skvele rozohratý zápas: V odvete prehra s Čechmi!

Slovenskí hokejisti prehrali v sobotňajšom prípravnom zápase pred MS na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne s Českom 3:4 po predĺžení a nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Patrik Zdráhal. V prvom stretnutí zdolali Slováci rovnakého súpera 3:1.

Zverenci trénera Craiga Ramsayho pokračujú v príprave dvojzápasom s Nemeckom, prvý duel ja na programe v piatok od 19.00 h v Drážďanoch, odveta sa hrá na druhý deň od 17.00 h v tom istom meste.



Slovensko - Česko 3:4 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 15. Lunter (Faško-Rudáš, Bučko), 21. Lantoši (Liška, Rosandič), 43. Koch (Minárik, Valach) - 22. Zdráhal (Jeřábek), 40. Černoch (Ščotka, Jeřábek), 55. Kousal (Flek, Kodýtek), rozh, nájazd: Zdráhal. Rozhodcovia: Stano, D. Konc st. - Synek, Kacej, vylúčení: 5:3 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 5974 divákov.



Slovensko: Riečický - Rosandič, Čerešňák, Bučko, Jánošík, Ivan, Koch, Mudrák - Lantoši, Krištof, Liška - Faško-Rudáš, Tamáši, Lunter - Valach, Kollár, Minárik - Honzek, T. Mikúš, Okuliar

Česko: Lukeš - Nedomlel, Ščotka, Jeřábek, Krejčík, Jiříček, Sklenička, Budík, Kaňák - Blümel, Holík, Smejkal - Cienciala, Černoch, Zdráhal - Kousal, Kodýtek, Flek - Klapka, Hladoník, Beránek



Slováci začali od úvodných sekúnd aktívne a už pri prvom striedaní si vytvorili dve gólové šance. Ďalšie prišli hneď potom, Liška trafil žŕdku, ale domáci gól nedali a Česi sa dostali do tlaku po faule Kocha. Ten trafil súpera do tváre a dostal 2+2 minúty. Hostia si vypracovali niekoľko dobrých príležitostí, Černoch trafil z ľavého kruhu žŕdku, no Slovensko najmä vďaka Riečickému neinkasovalo. V 14. minúte potiahol po pravej strane puk Krištof a zadovkou pred bránku našiel Lantošiho, no Lukeš si poradil s jeho strelou aj dorážkou. O minútu neskôr sa už skóre zmenilo. Slováci získali vo vlastnom pásme puk, išli štyria na troch a Lunter strelou popod nohy obrancu prestrelil Lukeša - 1:0. Bol to jeho premiérový gól v najcennejšom drese. Zverenci trénera Craiga Ramsayho si hneď potom zahrali presilovku, ale vôbec im nevyšla, naopak, po zbytočnom vylúčení Kocha hrali v presile hostia a Riečický mal opäť plné ruky práce.



Slováci mali do druhej tretiny ešte lepší vstup ako do prvej. Pri striedaní súpera sa dostali do prečíslenia, Liška zľava prihral pred bránku Lantošimu a ten bekhendovým blafákom zvýšil na 2:0. Odpoveď však prišla už po 45 sekundách. Domáci stratili puk vo vlastnom pásme po dobrom obrannom zákroku Jeřábka, ktorý prihral Zdráhalovi a ten si položil Riečického - 2:1. Česi oproti prvej tretine začali brániť už v strednom pásme, čím otupili slovenské útoky a tak sa viac hralo pred domácim brankárom. V 29. minúte mohol vyrovnať Beránek a po ňom aj Klapka, ale vyznamenal sa Riečický. V 31. minúte prišiel faul Lantošiho pri brejku Česka, po ktorom sa takmer strhla šarvátka, a hostia hrali ďalšiu presilovku. Domácich na dve minúty zavreli pred bránkou, no gól nepadol. V 37. minúte nastrelil Koch pri prechode do útočného pásma hneď prvého protihráča, puk sa odrazil ku Flekovi, ktorý išiel sám na Riečického, ale zakončenie mu vôbec nevyšlo. Česi zúročili prevahu v druhej tretine osem sekúnd pred jej koncom, keď Černoch tečoval do siete strelu Ščotku - 2:2.



Domáci hokejisti mali lepší vstup aj do tretej tretiny a v 43. minúte išli opäť do vedenia. Koch nahodil puk od modrej čiary na bránku, Lukeš cez hráčov veľa nevidel a puk skončil v jeho sieti - 3:2. Vzápätí sa zopakovala podobná situácia, no po strele Čerešňáka a teči Krištofa sa skóre nezmenilo. V 49. minúte zachránil Čechov opäť Lukeš, keď sa stihol presunúť a betónom zastavil pokus Faška-Rudáša zasunúť puk spoza bránky k pravej žŕdke. V porovnaní s druhou tretinou mali opäť viac z hry Slováci, ktorí výborne forčekovali a za desať minút nepustili súpera k ničomu nebezpečnému. Česi mali väčšiu šancu až v 52. minúte, ale Riečický betónom zastavil dorážku Černocha. Hosťom sa predsa podarilo vyrovnať, keď sa v 55. minúte presadil strelou spoza hráča Kousal - 3:3 a poslal zápas do predĺženia, ktoré sa hralo vo formáte 3 na 3 na päť minút.



V ňom si oba tímy vypracovali niekoľko dobrých príležitostí. V jeho závere sa dostal do úniku jeden z českých hráčov, Okuliar ho fauloval a nasledovalo trestné strieľanie. Blümel však minul. Duel tak dospel do nájazdov, v ktorých rozhodol o triumfe Čechov Zdráhal.