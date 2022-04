Rodák po návrate do Premier League: Ak mi to spravia znova, odchádzam!

Slovenský reprezentačný brankár Marek Rodák (25) patril k najlepším brankárom sezóny v anglickej Championship. Po roku sa s Fulhamom vracia do Premier League. Verí, že sa nezopakuje scenár spred dvoch rokov.

Slovenský brankár Marek Rodák (25) spočiatku nedostával v bránke Fulhamu toľko príležitostí, koľko by si želal. No keď dostal svoju šancu, uchopil ju pevne za pačesy a vychytal Fulhamu návrat do Premier League. Slovenský reprezentant patril v tejto sezóne Championship k najlepším brankárom. Podarilo sa mu vychytať čisté konto 13-krát z 30 štartov.

Fulham priviedol k postupu do Premier League aj pred dvoma rokmi. No v to leto priviedlo vedenie klubu hviezdneho brankára Alphonsa Areolu z PSG a Rodák bol na druhej koľaji. Zápasy proti elitným súperom v Premier League sledoval len z pozície náhradníka z lavičky. Napriek tomu, že bol jedným z hlavných strojcov postupu. Dúfa, že tentoraz sa rovnaký scenár opakovať nebude.

„Keby náhodou prišiel niekto nový, tak bude záležať na trénerovi, čo mi povie a kto bude pre neho jednotka. Keby sa opakovala situácia z minulého roka, tak by som s tým určite nebol spokojný a musel to riešiť. Asi by som musel niekam odísť, aby som mohol ďalej chytať. Nerád by som znovu sedel na lavičke,” prezradil Rodák pre šport.sk.