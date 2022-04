Česko-slovenská legenda: Saganova dominancia skončila! Toto je hlavný problém, nie zdravie

Podľa česko-slovenskej cyklistickej legendy Jána Svoradu (53) dominancia Petra Sagana (32) nadobro skončila! Podľa Svoradu nie je hlavným problémom Sagana zdravie, ale toto.

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) sa v stajni TotalEnergies zatiaľ veľmi trápi. Výsledkovo aj zdravotne. Pre zdravotné problémy nie je jasné, kedy ho znova uvidíme v cyklistickom kolotoči. „Necíti sa dobre, veľmi ho bolia nohy. Vždy je po pretekoch vyčerpaný a veľmi ospalý. V porovnaní s minulým mesiacom nenastal žiadny posun k lepšiemu,“ hovoril nedávno manažér slovenského cyklistu Gabriele Uboldi.

Čo sa to so Saganom deje? Pýtajú sa fanúšikovia, ktorí si od jeho prestupu do TotalEnergies veľa sľubovali. Zostali sklamaní. Nad Saganovou situáciou a problémami sa zamyslel v rozhovore pre iSport.cz bývalý hviezdny špurtér Ján Svorada, ktorý do roku 1996 pretekal pod slovenskou vlajkou a následne pod českou. Za obe krajiny dokázal vyhrať etapu na Tour de France.

„Dokážem pochopiť aj to, že ťažko hľadá motiváciu. Jedna vec sú možné zdravotné problémy, do ktorých nevidím, druhá je, že v kariére dosiahol toľko, že ťažko hľadať ďalšiu motiváciu, prečo ešte pretekať,“ myslí si Svorada, že chýbajúca motivácia môže byť ešte väčším problémom ako zdravie.

„Určite je uňho dôležité zrovnať si to v hlave, čo mu vlastne cyklistika ešte môže dať a nejako sa k tomu postaviť,“ pokračoval Svorada. „No ak bude v tomto stave pokračovať ešte ďalší mesiac, mesiac a pol a stále nebude vedieť čo, tak to už začne byť zložitejšie. A je to otázka, či sa mu ešte podarí dostať na takú úroveň, akú by si všetci od neho priali vidieť."

Dominancia Petra Sagana je už podľa Svoradu preč. „Nejaké preteky môže vyhrať, ale nebude to dominancia ako v prvých rokoch," myslí si Ján Svorada.

Podľa zahraničných zdrojov patrí Sagan medzi TOP 3 najlepšie platených cyklistov na okruhu. No TotalEnergies za vynaložené peniaze požadované výsledky zatiaľ nedostala. „Nepatrí k lacným pretekárom a keď sponzor vynaloží peniaze, chce za to vidieť výsledky. Časť sezóny, v ktorej by už nejaký náznak toho mal byť znateľný, už uplynula. A zatiaľ nie je vidieť nič,“ uzavrel Svorada.