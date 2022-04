Futbalista Čögley bol SOŠV ocenený za odmietnutie jedenástky: Kvôli výchove Laury by som to urobil vždy!

Foto

To sa len tak nevidí. Futbalista Zl. Moraviec Peter Čögley (33) bol nedávno odmenený Slovenským olympijským a športovým výborom titulom rytiera fair play za to, že v minulej sezóne prišiel za rozhodcom, ktorého požiadal, aby odvolal pokutový kop, ktorý arbiter pôvodne nariadil za faul na neho. Opora zlatomoravského tímu pre Nový Čas priznala, že by tak kvôli výchove dcérky (2) urobil aj dnes, keď jeho tím je na predposlednom mieste tabuľky.