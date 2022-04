Myslia čistky vážne? Tréner Manchestru United povedal, kto si v tíme nezahrá

Francúzsky futbalový reprezentant Paul Pogba z anglického futbalového klubu Manchester United má pravdepodobne po sezóne a možno už absolvoval aj svoj posledný duel za tím z Old Traffordu. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar totiž v utorkovom súboji Red Devils pri prehra 0:4 na pôde FC Liverpool utrpel zranenie lýtka a dobu jeho liečenia odhadli lekári na minimálne štyri týždne.

"Vyzerá to tak, že v tejto sezóne si už nezahrá," informoval v piatok kouč Ralf Rangnick. A keďže má Pogba s United zmluvu len do konca aktuálneho ročníka, je možné, že už za tento tím nenastúpi ani raz.

Do seniorského futbalu vstúpil práve v Manchestri United, keďže do akadémie tohto klubu prišiel v roku 2009. V sezóne 2011/2012 za "červených diablov" absolvoval sedem súťažných súbojov a prestúpil do talianskeho Juventusu Turín. A odtiaľ sa o štyri roky neskôr vrátil na Old Trafford. Kým z Anglicka odhádzal ako voľný hráč, vrátil sa tam za 105 miliónov eur, čo v tom čase bola najvyššia suma, akú kedy anglický tím zaplatil za príchod hráča.

Už dekádu je Pogba oporou reprezentácie Francúzska, v ktorej absolvoval 91 duelov a strelil v nich 11 gólov. Okrem zlata na MS 2018 s ňom vyhral aj Ligu národov 2020/2021.