Trénerské rošády sa nekonajú: Dvaja extraligisti si poistili služby svojich aktuálnych koučov

Fín Antti Karhula zostáva na poste trénera hokejistov HC '05 Banská Bystrica. S vedením klubu v piatok predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky až do konca sezóny 2023/2024. Zmena na trénerskom poste nenastane ani u najväčšieho rivala "baranov" zo Zvolena. Pri kormidle rytierskej lode ostávajú Peter Oremus a Andrej Kmeč.

"Dovolím si povedať, že tu mám nedokončenú misiu a že moja práca pri mužstve ešte neskončila. Naozaj som si to tu obľúbil a bavilo ma pracovať s hráčmi, ktorých sme tu mali. Postupne som ich spoznával lepšie a lepšie a bol som spokojný s ich pracovnou morálkou, s tým ako boli ochotní učiť sa novým veciam a pozmeniť svoj prístup k hre a zápasom. Myslím si, že musíme dokončiť, čo sme rozpracovali," uviedol pre klubový web Karhula.

Fínsky kormidelník prišiel k mužstvu v januári tohto roka. Jeho zverenci sa prebojovali do play off, vo štvrťfinále prehrali so Zvolenom 1:4 na zápasy. V Banskej Bystrici je spokojný a preto mal záujem zostať na svojej pozícii: "Svoju rolu zohralo aj to, že každý sa tu ku mne správal naozaj skvelo, nemám sa na čo sťažovať a tým pádom som nevidel dôvod prečo nepokračovať."

V budúcej sezóne chce hernú úroveň tímu ešte pozdvihnúť, kostru tímu plánuje vystužiť vhodnými hráčmi. "Čo sa týka zostavy, každý tréner chce mať v tíme čo najviac ofenzívnej sily. To bola jedna z vecí, o ktorých sme sa bavili a zároveň, aby sme mali dostatočnú šírku kádra. Samozrejme, potrebujete mať hráčov na oslabenia, presilovky a mať jasne stanovené, čo je koho úloha. Verím, že tu máme naozaj kvalitnú a silnú kostru, ktorú chceme udržať pokope a drobnými zmenami tento základ ešte vylepšiť a doplniť vhodnými hráčmi. Je potrebné povenovať sa tomu už v zárodku a uistiť sa, že budeme mať správne charaktery a správnych hráčov na správne pozície. Takže toto sú veci, ktorým sa posledné týždne venujeme a môžem povedať, že všetko nasvedčuje a smeruje k tomu, že ideme správnym smerom. Chlapcom začne letná príprava, no ja pôjdem na krátko do Fínska, kde si trochu dobijem baterky a vrátim sa koncom júla, kedy vykorčuľujeme na ľad a začneme prípravu na novú sezónu," uviedol Fín.

Najväčším rivalom Banskej Bystrice je bezpochyby neďaleký Zvolen. Aj pod Pustým hradom boli s výkonmi hlavného trénera natoľko spokojní, že si poistili jeho služby aj do nasledujúceho ročníka našej najvyššej hokejovej súťaže.

Okrem Oremusa ostáva na zvolenskej striedačke aj jeho asistent - Andrej Kmeč. "Prvým veľkým oznámením pred sezónou 2022/23 je zotrvanie trénerskej dvojice, ktorá povedie mužstvo v tretej sezóne po sebe," uviedol HKM Zvolen na facebookovej stránke. "Rytieri si pod vedením Oremusa a Kmeča pripísali 87 výhier v 125 zápasoch," dodal trojnásobný majster Slovenska.