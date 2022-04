RFA oznámilo hlavný zápas, prichádza bývalý titulový vyzývateľ Karlosa Vémolu

Už 14. mája čaká organizáciu RFA Grand Opening v NTC aréne. Organizácia dnes oznámila, že o hlavný zápas sa postará hviezda slovenskej scény Milan Ďatelinka, ktorý naposledy vyzval v súboji o titul Karlosa Vémolu.

Miláčik domácej scény sa po viac ako roku vracia do klietky. Milan Ďatelinka si po narodení dcérky chcel dopriať viac času na rodinu, no teraz plánuje návrat do zápasového tempa a to hneď ako hlavný zápas na Grand Opening organizácie RFA. Ide tak o ďalší zaujímavý prestup zápasníkov medzi Oktagonom a RFA. „Zaujala ma veľmi atraktívna ponuka. Rovnako som cítil, že potrebujem nejakú zmenu v živote a toto mi padlo vhod,” prezradil Milan Ďatelinka a ďalej dodal „cieľom bude v prvom rade dostať sa na víťaznú vlnu a potom uvidíme, čo príde ďalej”. Súperom Milana Ďatelinku v hlavnom zápase bude skúsený Srb Nenad Avramovič, ktorý má základy v Muay Thai.