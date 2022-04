Furyho manželka otvorene: Poviem, kedy sme mali prvý sex!

Za každým silným mužom sa skrýva silná žena: Rovnako je to aj s Tysonom Furym (33)!

Pretože bez svojej Paris (32) by dnes už megaboxer zrejme nežil. Keď Fury v roku 2016 zdolal vtedajšieho majstra sveta Vladimira Klička (46), dostal sa paradoxne do hlbokej depresie. Začal chľastať a užívať kokaín. V júni toho istého roku si dokonca chcel siahnuť na život!

„Každý deň som chcela ísť preč. Veľmi som plakala. Viackrát sa stalo, že som už mala naložené auto, boli v ňom už deti. Zostala som však s ním,“ prezradila krásna Paris.

V júni 2018 sa Tyson po dvojročnej prestávke chystá uskutočniť svoj veľký návrat. V Manchestri boxuje proti Seferovi Seferimu (43). Paris je v tom čase tehotná, ale v deň zápasu potratí. Tyson o tom nevie, manželka mu to povie až po súboji: „Nechcela som, aby ho niečo rozptyľovalo po tom, čo tak tvrdo bojoval s depresiou a alkoholom."

Paris napísala knihu („Love and Fury – Magic and Chaos in Life with Tyson Fury“) o všetkých svojich zážitkoch po boku boxerskej hviezdy. Tyson a Paris sa stretli pred 17 rokmi. On mal 16, ona 15. O rok neskôr, po jej 16. narodeninách, sa pravidelne stretávali, chodili spolu do kina, či korčuľovať. „Bol to môj prvý priateľ, nesmela som ho mať skôr, ako som mala 16.“ Svadba nasledovala v novembri 2008 pred viac ako 300 hosťami, krátko pred Furyho profesionálnym debutom. „Prvý sex sme mali až počas svadobnej noci,“ prezradila pani Furyová, ktorá porodila šesť detí.

Posledných desať týždňov sa Paris musela o rodinu opäť starať sama. Fury bol v tréningovom kempe. V sobotu ho čaká súboj s Dillianom Whyteom. Ak Tyson obháji svoj titul svetového šampióna, opäť sa poďakuje svojej láske. A tlieskať mu bude 94 000 fanúšikov vo Wembley.