Škandál v NHL: Rolbár Detroitu dostal za močenie padáka

Už bývalý rolbár klubu zámorskej hokejovej NHL Detroit Red Wings podal žalobu na spoločnosť Olympia Entertainment, ktorá prevádzkuje halu Little Caesars Arena.

Spomenutá firma totiž Ala Sobotku (68) prepustila po 51 rokoch pri organizácii Red Wings za to, že sa vymočil do odtokovej šachty určenej na rozpúšťanie zbrúseného ľadu.

Podľa Sobotku a jeho právnikov sa stal obeťou diskriminácie, keďže jeho zdravotný stav si vyžaduje častejšie močenie. Priznal, že potrebu vykonal do uvedeného odtoku namiesto použitia toalety. Argumentuje však tým, že do miestnosti na to určenej by nestihol prísť. Myslel si, že v danom čase už v budove nik nie je, opak však bol pravdou.

"Nedostal žiadne varovanie ani druhú šancu," uviedla Sobotkova obhajkyňa Deborah Gordonová. Spoločnosť Olympia Entertainment sa k záležitosti zatiaľ oficiálne nevyjadrila.

Al Sobotka nepracoval iba ako obsluha rolby, medzi fanúšikmi bol obľúbený aj ako "ten, čo zbiera na ľade chobotnice". Taká je dlhoročná tradícia v organizácii "červených krídel", ktorá sa začala v hale Olympia Stadium, pokračovala v Joe Louis Arene a zachovala sa aj pri sťahovaní do Little Caesars Areny. Fanúšikovia jasali, keď Sobotka krútil morskými tvormi nad hlavou. Neoficiálnym maskotom tímu je totiž fialová chobotnica Al.

"Zostal som šokovaný," povedal na margo výpovede Sobotka pre WDIV-TV a doplnil: "Nevedel som, čo na to mám povedať. Či mi to zlomilo srdce? Áno."