Kto získa FC Chelsea? Lewis Hamilton a Serena Williamsová majú záujem o kúpu klubu

Sedemnásobný majster sveta F1 Brit Lewis Hamilton a tenisová 23-násobná grandslamová víťazka Američanka Serena Williamsová sa stali súčasťou konzorcia, ktoré má záujem o prevzatie anglického futbalového klubu FC Chelsea.

Informáciu o tom priniesla britská televízia Sky. Hamilton so S. Williamsovou sa pridali k Martinovi Broughton, ktorý v minulosti viedol iný anglický futbalový klub FC Liverpool a bol aj šéfom aerolínií British Airways. Obaja elitní športovci by sa v skupine mali podieľať príspevkom na úrovni 10 miliónov libier, čo je v prepočte približne 12 miliónov eur. Pilot Mercedesu už dávnejšie vyhlásil, že je fanúšikom klubu zo Stamford Bridge.

"The Blues" sú na predaj od marca, keďže doterajší vlastník Rus Roman Abramovič sa ocitol na sankčných zoznamoch britskej vlády v dôsledku ruskej vojenskej invázie na území Ukrajiny za jeho úzke väzby s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Chelsea má v súčasnosti zmrazené aktíva a funguje v obmedzenom režime. To znamená napríklad to, že náklady A-tímu na zápasy u súperov nesmú presiahnuť v prepočte 24-tisíc eur.

Záujem o akvizíciu úradujúceho víťaza Ligy majstrov prejavilo viacero skupín, niektoré medzičasom odstúpili od snahy získať do svojho portfólia FC Chelsea. Aktuálne je "najhorúcejším" kandidátom na klubu londýnskeho futbalového klubu vlastník basketbalového Bostonu Celtics Stephen Pagliuca. Medzi ašpirantov patrí aj spolumajiteľ bejzbalového Los Angeles Dodgers americký investor Todd Boehly. Záujem mali aj vlastníci bejzbalového klubu Chicago Cubs, no rodina Rickettovcov sa už z hry stiahla.