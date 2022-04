Vojna futbalových hviezd! Choď do pi*e, odkázal zradcovi Jarmolenko

Ukrajinská futbalová ikona Anatolij Tymoščuk (43) odmietol odsúdiť inváziu do svojej rodnej krajiny a ďalej pôsobí ako asistent trénera v Zenite Petrohrad.

To nemôže prehryznúť útočník West Hamu Andrij Jarmolenko. Ten prezradil, že mali medzi sebou ostrú výmenu názorov.

Ruská agresia popretŕhala nadobro vzťahy a mnohí Ukrajinci hromadne opúšťajú Rusko a Bielorusko. Nájdu sa však aj výnimky. Anatolij Tymoščuk, rekordér v počte reprezentačných štartov za Ukrajinu, naďalej spokojne pôsobí v Zenite Petrohrad.

Už minulý mesiac Ukrajinská futbalová asociácia navrhla zbaviť bývalého vynikajúceho hráča trénerskej licencie a viacero ocenení, ktoré počas kariéry získal v Šachtare Doneck. Útočník West Hamu Jarmolenko mal s Tymoščukom veľmi priateľský vzťah. Spoločne v období 2009 až 2016 reprezentovali Ukrajinu.

„Ako sa ti v noci spí?" napísal Jarmolenko Tymoščukovi. „Nespím," odpovedal mu stroho. Nasledoval telefonát, v ktorom si to chceli bývalí hráči vyrozprávať. „Býval si pre mňa vzorom, teraz už nie si nič," povedal Jarmolenko. „Už mi len odpovedal, nech idem do pi*e. Tak som ho tam poslal tiež a pre mňa to skončilo,“ uzavrel útočník West Hamu.