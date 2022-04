Kapitán Manchestru United sa stal obeťou vyhrážania: S rodinou musel okamžite opustiť dom!

Rodák zo Sheffieldu čelí v posledných mesiacoch veľkej kritike či už zo strany fanúšikov alebo odbornej verejnosti. „Bezpečnosť rodiny je pre Harryho pochopiteľne priorita. Napriek vyhrážkam pokračuje v príprave na víkendový duel Premier League ako obyčajne," zverejnil klub na svojom webe. Manchester United nastúpi v sobotu na štadióne Arsenalu Londýn.

K celej situácii sa vyjadril aj známy nemecký futbalista s tureckými koreňmi Mesut Özil (33), ktorý celú situáciu označil za šialenú a dodal, že futbal sa nikdy nesmie brať tak vážne, aby bol ohrozený hráč alebo jeho rodina.

Just read the news about Harry Maguire ... this is just insane.🤦🏻‍♂️ Football can never ever be that serious to be threatening a player and his family. I'm shocked. Sometimes football brings out the worst in people. Hopefully all people involved get punished.