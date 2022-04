U našich susedov sa opäť bude hrať NHL: V pražskej O2 Aréne sa predstavia tieto dva tímy

Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL sa začne v Prahe. Základná časť 2022/2023 odštartuje 7. a 8. októbra dvoma zápasmi v O2 Aréne medzi San Jose a Nashvillom. Predators predtým čaká na európskom tripe prípravný duel v Berne (3. októbra), o deň neskôr si Sharks zmerajú sily s tímom Eisbären Berlín.

Slávna profiliga sa objaví v Česku po troch rokoch. Po úspechu Global Series 2019, keď sa v Prahe predstavili Chicago a Philadelphia, mala NHL rozbehnúť nový ročník v českej metropole aj v roku 2020, súboj Bostonu s Nashvillom však vtedy zmarila pandémia koronavírusu.

Hlavným lákadlom pre českých fanúšikov by mal byť Tomáš Hertl, jeden z útočných ťahúňov San Jose. „Keď som sa o tom dopočul, nemohol som tomu uveriť. Je to niečo úžasné, nemôžem sa dočkať. Navyše sa tie zápasy budú hrať v O2 Aréne, kde som začal profesionálnu kariéru v drese Slavie. V Prahe som vyrastal, mám tam rodinu, všetkých kamarátov. Bude to veľký zážitok," uviedol 28-ročný Hertl pre nhl.com

Do Európy zavítajú na jeseň ešte ďalšie dva kluby NHL. Vo fínskom Tampere odohrajú dva duely (4. a 5. novembra) Columbus Blue Jackets a Colorado Avalanche.