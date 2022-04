Wimbledon bez Rusov a Bielorusov! Iné športy to urobili už oveľa skôr

Po týždňoch dohadov je to oficiálne: Wimbledon bude tento rok bez ruských a bieloruských tenistov i tenistiek. Najslávnejší turnaj planéty, respektíve jeho organizátori z All England Clubu uplatnili plošný zákaz štartu reprezentantov z krajín, ktoré sa podieľajú na agresii proti Ukrajine.

Opatrenie sa dotkne viac ako dvoch desiatok športovcov, z ktorých sú najprominentnejšie tieto mená: svetová mužská dvojka Daniil Medvedev a ženská štvorka Arina Sobolenková.

Rusi i Bielorusi sú pre 135. ročník turnaja na londýnskej adrese SW 19 persony non grata. Pritom spočiatku sa hovorilo, že tenistom a tenistkám z krajín agresora bude stačiť, ak písomne potvrdia, že nepodporujú vojnu Vladimira Putina, teraz tento variant už neexistuje. Za ostrými opatreniami treba hľadať britského ministra športu Nigela Huddlestona, mužská tenisová asociácia ATP i ženská WTA boli iba informované... „Je to nespravodlivé a môže to byť nebezpečný precedens. Diskriminácia na základe národnosti je tiež v rozpore s dohodou uzatvorenou s Wimbledonom, pretože jediným kritériom na účasť je postavenie v rebríčku,“ píše sa na webe ATP. Nič mu nehrozí

Účasť vo Wimbledone bola naposledy zakázaná po druhej svetovej vojne tenistom z Nemecka a Japonska. Zákaz sa dotkne minimálne piatich mužov a dvanástky žien, ktoré mali istú účasť v hlavnej súťaži a asi rovnakého počtu, ktorý mal šancu v kvalifikácii.

Všetci môžu na londýnsku trávu zabudnúť. A to predovšetkým preto, že Wimbledon má nezávislý status a nehrozia mu právne následky. „Privátne kluby majú väčšiu slobodu v rozhodovaní, komu povolia hrať. Nehrozia im právne spory o diskriminácii ako tenisovým asociáciám... Ak by ATP a WTA zaujali taký striktný postoj, postihnutí hráči by sa súdili, že im bránia vykonávať prácu, hoci sa oni sami ničím neprevinili. Wimbledon však taký problém nemá,“ napísal britský The Daily Telegraph.Prvý aj jediný?

A tak sa Wimbledon stane prvým turnajom, ktorý siahol po takom striktnom opatrení, aké iné športy už majú dávno za sebou. Medzinárodná tenisová federácia ITF zatiaľ len pozastavila členstvo reprezentáciám Ruska a Bieloruska, zrušila turnaj v Rusku, ale jednotlivci štartovali na turnajoch ako neutrálni športovci a rebríčky ich uvádzali bez vlajok. Bude prvým aj jediným?

Prvé reakcie

ŠIALENÉ. Tieto slová použil Novak Djokovič (34), ktorý dodal: „Sám som dieťa vojny. Viem, ako vás poznamená, a vždy ju budem odsudzovať, ale toto rozhodnutie podporiť nemôžem. Keď sa politika mieša so športom, je to zlé.“

PREHNANÉ. Martina Navrátilová (65) tak označila rozhodnutie trestať takto za agresiu Ruska na Ukrajine. „Tenis je demokratický šport. Je ťažké vidieť, keď ho politika ničí. Súcitím s Ukrajinou, je hrozné, čo sa tam deje, ale toto je viac, než bolo nutné,“ vyhlásila.

NESÚHLAS. Vyjadril ho aj austrálsky tenista John Millman (32 ), ktorý na sociálnych sieťach napísal: „Myslím, že Ukrajine by viac pomohlo, keby Wimbledon venoval svoj zisk na humanitárnu pomoc.“

