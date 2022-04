Trinástym čistým kontom priviedol Marek Rodák Fulham do Premier League: Pred nájazdom fanúšikov radšej ušiel

Foto

Opäť si zachytá najvyššiu anglickú súťaž. Slovenský reprezentačný brankár Marek Rodák (25) zažíva v týchto dňoch fantastické pocity. So svojím Fulhamom totiž postúpil do Premier League, na čom má slovenský gólman obrovskú zásluhu. Dobre to vedia aj fanúšikovia londýnskeho tímu, ktorí po poslednom zápase proti Prestonu (3:0) od radosti zaplavili hraciu plochu a Marek musel pred nimi utiecť do kabíny.