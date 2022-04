Štartuje hokejová bitka o titul medzi Slovanom a Nitrou: Budú jesť majstrovskú salámu, alebo párky?

Vrchol Tipos extraligy sa začína! Už dnes o 18.30 hod. je v bratislavskej aréne Ondreja Nepelu na programe prvé finálové stretnutie medzi Slovanom a Nitrou. Z tábora oboch tímov prijali hráči zaujímavú stávku Nového Času!

Ak vyhrajú titul belasí, obranca Juraj Valach (33) nakúpi salámu Nitran a urobí raňajky pre kabínu. Útočník Nitry Adrián Holešinský (26) v prípade úspechu uvarí spoluhráčom bratislavské párky!

Slovanisti si zahrajú o trofej po desiatich rokoch, keď v roku 2012 získali zlato s Košicami a následne odišli na sedem sezón do KHL. „Určite nám postupom cez Košice padol kameň zo srdca. Bola to dlhá a náročná séria, ale teraz už myslíme na Nitru. Všetci v klube vieme, aký je náš cieľ, a tým je jednoznačne titul,“ vyhlásil pre Nový Čas obranca belasých Juraj Valach. „Vieme, že nás čaká ťažký súper, ktorý má ofenzívne mužstvo, ale my si veríme. Očakávam, že bude padať v sérii veľa gólov, fanúšikovia sa tak môžu tešiť na výborné zápasy pred skvelou kulisou.“

Valach prijal aj stávku a je ochotný urobiť raňajky pre celé mužstvo. „Jasné, nakúpim salámu Nitran a k tomu chlapcom ako bonus zadovážim aj pivečko Corgoň,“ dodal robustný obranca.

Nitra si veríPre Nitru to bude už piate finále v samostatnej ére, ale proti Slovanu nastúpia jej hráči premiérovo. „Všetci sa tešíme na zápasy o majstrovskú trofej. Samozrejme, rešpektujeme kvalitu Slovana, vieme, že chcú osláviť storočnicu ziskom pohára, ale titul vyhrá Nitra,“ vyjadril sa odhodlaný útočník Corgoňov Adrián Holešinský.

„Už na prvé dva zápasy do Bratislavy ideme s tým, že chceme minimálne raz vyhrať.“ Aj bronzový medailista z Pekingu prijal našu výzvu. „Chalani v kabíne sa môžu tešiť na majstrovské raňajky. Nakúpim bratislavské párky a pohostím ich,“ doplnil Holešinský.