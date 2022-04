Hokejový Jokerit Helsinki po odchode z KHL: Rok pauza a potom fínska liga

Hokejový klub Jokerit Helsinki nebude po tom, čo na protest proti vojne na Ukrajine odstúpil z nadnárodnej KHL, hrať v budúcej sezóne žiadnu súťaž.

Od ročníka 2023/24 by sa chcel vrátiť do fínskej ligy, odkiaľ pred ôsmimi rokmi odišiel. Jokerit sa v uplynulých dňoch zbavil ďalších väzieb na Rusko, keď štyridsať percentný podiel v klube od spoločnosti oligarchu Vladimíra Potanina odkúpil legendárny útočník Jari Kurri.

Otvoriť galériu Jokerit si dáva na rok od hokeja pokoj. Zdroj: getty images

Päťnásobný víťaz NHL sa tak stal jediným majiteľom najznámejšieho helsinského klubu. Vedenie Jokeritu podalo prihlášku do fínskej ligy a bude čakať, či bude prijatá.

"Čaká nás veľa roboty, aby sme dokázali, že sme ligu schopní hrať. Momentálne hľadám niekoho, kto by vlastnil klub so mnou. Som presvedčený, že dokážeme splniť všetky požadované kritéria," uviedol Jari Kurri.Fínska liga je nezostupová, vstúpiť do nej možno získaním požadovanej licencie. O tú klub môže požiadať, pokiaľ je finančne zabezpečený a dokáže svojimi výkonmi, že je konkurencieschopný.

Komisia súťaže a ostatné tímy ho schvália iba v prípade, že má vyhovujúci štadión. A posledná podmienka môže byť problémom. Šesťnásobný fínsky majster bude musieť vyriešiť, kde bude hrať. Od roku 1997 hrával v Hartwall Arene, ktorá však má ruských majiteľov. Pokiaľ sa to nezmení bude musieť Jokerit hľadať iné pôsobisko. Ukončiť pôsobenie v KHL sa Jokerit rozhodol krátko pred play - off, v ktorom sa mal stretnúť so Spartakom Moskva. Dôvodom bolo vyjadrenie nesúhlasu s inváziou Ruska na Ukrajinu.