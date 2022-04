Čiernych sedem minút hviezdneho Benzemu: Dvakrát zlyhal z bieleho bodu

Futbalisti Realu Madrid sú opäť bližšie k zisku titulu v španielskej La Lige. Po triumfe na ihrisku Osasuny Pamplona 3:1 už majú pred mestským rivalom a obhajcom titulu Atleticom Madrid suverénny náskok 17 bodov, tretia Barcelona (dva zápasy k dobru) a štvrtá Sevilla (zápas k dobru) zaostávajú o ďalší bod.

Viac ako očakávaná výhra Realu sa po zápase skloňovalo dvojnásobné zlyhanie topkanoniera tímu Karima Benzemu z bieleho bodu. V druhom polčase za stavu 2:1 nepremenil dve penalty v priebehu siedmich minút, keď mu obe zlikvidoval brankár domácich Sergio Herrera. Francúzsky útočník tak nezveľadil sezónnu bilanciu na 45 zásahov, no kouča Carla Ancelottiho to príliš nevyrušilo.

"Ak by bola možnosť kopať ďalšiu penaltu, išiel by na ňu a na tú nasledujúcu tiež," zreteľne tréner Realu vysvetlil, kto je neohroziteľným exekútorom jedenástok v jeho tíme. Benzema vyšiel gólovo naprázdno iba druhýkrát z uplynulých 11 stretnutí, na čele tabuľky strelcov v lige je na čísle 25.

Ancelotti doprial odpočinok Lukovi Modričovi, iba na lavičke začali zápas Toni Kroos i Vinicius Junior. Hostia viedli už v polčase po zásahoch Davida Alabu a Marca Asensia 2:1. Realu poistil zisk troch bodov v nadstavení Lucas Vazquez. Autor prvého gólu Alaba musel v prestávke nútene striedať, ale podľa talianskeho kouča by nemal byť ohrozený jeho štart v budúcotýždňovom prvom semifinále Ligy majstrov proti Manchestru City: "Nevyzerá to na nič vážne, takže sme optimisti. Trochu ho trápili slabiny, tak sme ho pre istotu stiahli z ihriska."

Atletico nevyužilo možnosť aspoň čiastočne zdramatizovať súboj o špicu tabuľky, keď doma iba remizovalo s Granadou 0:0. Favorit mal 63-percentné držanie lopty a na strely vyhral 22:7, no defenzívu 18. tímu tabuľky nedokázal prekonať ani raz. Atletico tak vyhralo iba jeden z uplynulých piatich zápasov vo všetkých súťažiach a už ani teoreticky sa nemôže v zostávajúcich piatich vystúpeniach bodovo dotiahnuť na Real. Matematickú šancu zosadiť "biely balet" majú už iba Barcelona a Sevilla.

V zostávajúcom ligovom programe bude Atletico bojovať už iba o zotrvanie v prvej štvorke, ktorá má istotu miestenky v Lige majstrov. "Zostáva päť zápasov, bude to veľmi ťažké a tímy, ktoré budú mať dostatok energie, získajú možnosť hrať Ligu majstrov v budúcej sezóne. Na nás sa únava prejavila aj v súboji s Granadou, ktorá výborne bránila. Snažili sme sa nájsť cestu, no nepodarilo sa nám to. Musíme byť dôraznejší v rozhodujúcich situáciách," povedal tréner Diego Simeone pre web denníka AS.