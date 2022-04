Djokovič o zákaze štartu Rusov a Bielorusov vo Wimbledone: Je to šialené

Srbský tenista Novak Djokovič (34) považuje stredajšie rozhodnutie organizátorov Wimbledonu za šialené.

Vedenie All England Lawn Tennis Clubu (AELTC) zakázalo ruským a bieloruským hráčom štart na tohtoročnom grandslamovom turnaji pre ruskú inváziu na Ukrajinu. Líder svetového rebríčka uviedol, že nesúhlasí s vojnou, no zakázať účasť športovcom je podľa neho nespravodlivé.

"Vždy budem odsudzovať vojnu a nikdy ju nebudem podporovať. Sám som dieťaťom vojny. Viem, akú veľkú emocionálnu traumu to zanecháva. V Srbsku všetci vieme, čo sa stalo v roku 1999. Na Balkáne sme mali v nedávnej histórii veľa vojen. Nemôžem však podporiť rozhodnutie Wimbledonu, myslím si, že je šialené. Hráči, tenisti, športovci s tým nemajú nič spoločné. Keď politika zasahuje do športu, nie je to dobré," citovala Krokovička agentúra AFP.

AELTC po rozhodnutí uviedol, že konal s cieľom obmedziť globálny vplyv Ruska tými najsilnejšími možnými prostriedkami. Vedenie ATP a WTA však tento zákaz skritizovali a označili ho za nespravodlivý.