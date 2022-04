Kvalifikácia na ME v hádzanej: Slovenky zostávajú bez bodu, nestačili na Španielky

Hádzanárky Slovenska prehrali vo svojom predposlednom zápase v 5. kvalifikačnej skupine ME 2022 so Španielskom 20:29. O šancu na postup prišli po marcových prehrách s Portugalskom (21:24 a 21:23) a naďalej sú bez bodu na poslednom 4. mieste v skupine. Kvalifikáciu dohrajú v nedeľu 24. apríla v Györi proti domácemu Maďarsku.

Kvalifikácia ME 2022 hádzanárok - 5. skupina:

SLOVENSKO - Španielsko 20:29 (8:13)

Najviac gólov SR: Trúnková 6, Holejová 4, Bíziková 3, Štefániková 3, Rajnohová 2, najviac gólov Španielska: Barbosová 6, Povedová 5, Rodriguezová a Martínezová po 4. Rozhodovali: Jovčev, Jončev (obaja Bulh.), 7 m hody: 4/3 - 2/0, vylúčené: 3:1.





Slovenky vstúpili do zápasu s cieľom čo najviac potrápiť favorizovaného súpera, ktorému v úvode kvalifikácie podľahli 28:33. Začiatok zápasu sa im vydaril, keď sa dostali do vedenia 4:2, no potom zobrali opraty zápasu do rúk hostky. Slovenky viackrát po sebe zlyhali v ofenzíve a kým pridali piaty gól, Španielky otočili šnúrou desiatich presných zásahov na 4:12. Domáce reprezentantky skresali osemgólové manko na päťgólový rozdiel po 1. polčase - 8:13.



Šance slovenského tímu na prvý bodový zisk definitívne zhasli už v úvode druhého dejstva. V ňom si opäť vybrali slabšiu chvíľku v ofenzíve a súperky pridali štyri góly po sebe - 8:17. Najvyšší náskok si Španielky vypracovali v 56. minúte, keď viedli o 11 gólov - 18:29.



zostávajúci program SR v kvalifikácii:

nedeľa, 24. apríla: Maďarsko - Slovensko /14.45, Györ/



tabuľka 5. kvalifikačnej skupiny:

1. Španielsko 5 4 0 1 142:128 8

2. Maďarsko 4 3 0 1 122:109 6

3. Portugalsko 4 2 0 2 93:99 4

4. Slovensko 5 0 0 5 118:139 0