Unikli usvedčujúce nahrávky: Neuveríte, o čo žiadala hviezda Barcelony!

V španielskom futbale rezonuje kauza uniknutých nahrávok týkajúcich sa obrancu FC Barcelona Gerarda Piqueho.

Tridsaťpäťročný stopér má v jednej z nich žiadať prezidenta Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisa Rubialesa, aby mu pomohol dostať sa do kádra na OH v Tokiu. Už predtým unikla audio nahrávka, ktorá podľa médií odhaľuje, že Piqueho investičná spoločnosť Kosmos mala zinkasovať sumu 24 miliónov eur za pomoc pri "presťahovaní" finálových turnajov španielskeho Superpohára do Saudskej Arábie.



Nahrávky sa dostali do médií po tom, ako španielsky zväz oznámil, že sa stal terčom útoku hackerov. Tí sa zamerali predovšetkým na maily, textové správy a dokumenty týkajúce sa komunikácie najvyšších predstaviteľov RFEF. Ich obsah neskôr zverejnil denník El Confidencial. V jednej z nahrávok Pique žiada Rubialesa, aby presvedčil trénera španielskeho olympijského tímu Luisa de la Fuenteho, že ho má nominovať na OH 2020. "Rubi, musíš to pre mňa urobiť. Choď do Madridu a pozhováraj sa s ním. Musí to zostať prísne tajné, nikto okrem nás troch o tom nemôže vedieť až do konca," prosil Pique šéfa zväzu podľa nahrávky. Rubiales súhlasil so stretnutím s trénerom, no rozhodnutie o zložení kádra nechával naňho. De la Fuente mal Rubialesa odvetiť, že s nomináciou počká a s Piquem bude hovoriť, až keď sa tím kvalifikuje na OH.



Prezident RFEF v stredu predstúpil pred médiá a potvrdil autenticitu rozhovorov z uniknutých nahrávok, podľa neho však v nich neuviedol nič, čo by bolo nezákonné. Pique sa do španielskeho kádra pre OH napokon nedostal. Trojicu hráčov nad 23 rokov, ktorých de la Fuente povolal do olympijského tímu, tvorili Mikel Merico, Marco Asensio a Dani Ceballos. Španieli získali na olympijskom futbalovom turnaji v Tokiu strieborné medaily.